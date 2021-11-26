日月光高雄廠榮獲TUV NORD國際車用網宇安全ISO/SAE 21434認證

因應5G 及全球智慧型汽車時代來臨，車聯網安全與車用資安已成未來重要議題。日月光高雄廠掌握趨勢潮流，強化車載系統之網路安全功能管理與流程，超前佈署通過德國TUV NORD認證，成為全球第一家榮獲ISO/SAE 21434國際車用網宇安全標準認證且100%符合的半導體封測大廠。

根據聯合國歐洲經濟委員會(UNECE)世界車輛法規協調論壇(WP.29)，在2021年1月宣布R155與R156法規，針對汽車車輛的資訊安全管控有完整的要求，自2022年7月起，汽車製造商必須遵守規定，才能在歐洲、日本和韓國推出新車型。歐盟已宣布計劃引入EU的安全相關法規，2022年7月將開始對所有“新車型”需強制執行，並在2024年7月之後，針對所有“首次註冊”的車輛皆強制要求遵守。此舉將波及全球所有向歐洲銷售汽車的汽車製造商。

2021年8月正式發布的國際車用網宇安全標準ISO/SAE 21434，其內容涵蓋車輛完整之生命週期，旨在使組織能夠設計出足以抵禦各種網路安全威脅的車輛，可協助汽車製造商與供應商符合網路安全風險管理要求。

日月光高雄廠在原有IATF16949車用品質管理系統及ISO 26262功能安全標準的基礎上，以嚴謹的標準要求自我，領先業界進一步取得ISO/SAE 21434認證，將功能安全整合網宇安全製造的概念貫穿生產製造流程，更代表日月光高雄廠重視車用供應鏈的風險管理。未來，日月光高雄廠將以滿足全球車用電子聯網市場需求為目標，憑藉豐沛的技術能量，持續在車用功能安全及網宇安全認證保持國際領先地位。