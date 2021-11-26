亞太產業鏈結成果論壇 創造新局締造雙贏

經濟部工業局與全國工業總會於11月25日共同舉辦「2021亞太產業鏈結成果論壇」，由經濟部工業局陳佩利副局長及全國工業總會詹正田副理事長出席致詞，工研院產科國際所張超群副所長進行亞太產業鏈結成果說明，並邀請6位業者現身說法，分享其因地制宜的新南向商業模式，以及因應疫情的策略調整和對疫後市場的展望，逾300位線上觀眾熱烈參與。

經濟部工業局陳佩利副局長於致詞時表示，自去（109）年以來COVID-19疫情全球蔓延，美中摩擦亦由貿易戰延燒至科技戰，全球產業供應鏈調整朝區域化、短鏈化等趨勢發展，建立分散布局且具韌性不易受衝擊的供應鏈勢在必行。為協助廠商分散風險且迅速調整產業戰略，經濟部持續推動包括「投資臺灣三大方案」以及「新南向政策」，讓高階產品移回臺灣生產，中低階且勞力密集產品移往新南向國家生產。未來將強化產業韌性，在5+2產業創新的既有基礎上，加速發展「六大核心戰略產業」，在臺建設亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心；也將持續推動加碼投資臺灣和「新南向政策」，協助業者靈活布局分散風險，爭取產業國際合作，拓展商機。今（110）年在疫情嚴峻之時，全國工業總會仍持續與新南向六國工商總會聯繫，以雙邊多點連線方式辦理新南向六國產業鏈結高峰論壇，並配合線上展示平台及線上媒合，持續推動產業實質合作。

全國工業總會詹正田副理事長致詞時強調，COVID-19疫情之後產業將朝「產業生態系」發展，並重新考慮供應鏈的重組與布局，而東協等亞太地區仍將是廠商進行全球布局的重要選項之一。臺灣在製造方面，一直擁有優異的生產與管理技術，豐富的ODM、OEM及海外設廠經驗，因此，是各國進行供應鏈選擇的最佳拍檔。工業總會在經濟部支持下成立「亞太產業合作推動委員會」，自2017年成立以來，已成功舉辦30餘場雙邊高峰論壇，並簽訂180多個MOU，今年更是不畏疫情，積極辦理各項重點領域的交流，深化產業合作與創造新興合作模式。

工研院產科國際所張超群副所長闡述亞太產業鏈結成果，他表示，今年臺商面對後疫時代的產業轉型，須朝「高韌性的供應鏈」發展，與新南向國家建立更緊密的產業供應鏈連結。產科國際所總結歸納出10種打造強韌供應鏈的臺商海外經營成功模式，包括「培育當地人才」、「掌握內需市場」、「型塑自有品牌」、「善用當地資源」、「策略聯盟與併購」、「導入循環經濟」、「籌組國家隊打造生態圈」、「技術升級與轉型」、「系統整合輸出」、「厚植企業社會責任」等，提供有意南向的企業完善的參考範例。

大會邀請的產業專家陣容堅強，包括：皇輝科技張智強執行長分享如何布局新南向智慧城市商機，並成為跨領域系統整合的領頭羊；萬國專利商標事務所陳昭誠所長講述如何克服異國語言與文化差異，在泰國建立了第一家主打全華文的法律顧問團隊；印昌國際張衡州副董事長說明在印尼成立印尼版的職訓中心「福爾摩沙技術中心」，為臺灣的工具機台銷售開啟新天地；流亞科技陳暐仁董事長暢談與紡織染整供應鏈業者共同組成「A Team」進軍新南向市場；型創科技顧問公司蔡銘宏總經理分享如何讓臺灣智慧製造解決方案落地泰國，以及輔導海外臺商技術升級與轉型；泰豐郭修敏總經理說明「TAIWAN CAN HELP!」用行動感動泰國的防疫救災經驗，來實現厚植企業社會責任的理念。