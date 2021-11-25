Acronis台灣資料中心落成 助中小企業數位轉型

看好台灣中小企業數位轉型的需求，全球網路保護領航品牌安克諾斯(Acronis) 在台灣成立資料中心且在今天揭幕落成。台灣資料中心為Acronis部署全球第111個資料中心之一，Acronis致力提供簡單、高效且安全的網路保護解決方案，透過單一整合雲端服務平台，為合作夥作帶來更多商業機會以提升客戶體驗。

亞太日本與中東非洲銷售以及全球通路資深副總裁Pasha Ershow表示，「2021年Acronis表現相當強悍，通路事業蓬勃發展，現在已和2萬多家服務供應商夥伴共同合作，面對全球急速成長。雲端業務客戶數量也成長了30%，2021年的工作負荷成長77%。亞太地區尤其是快速成長的市場，Acronis安克諾斯計劃2022年加倍投資於這個地區。從2020年以來，Acronis安克諾斯在全球開設了40個資料中心，未來1年半內將擴及於100多個國家。

Acronis大中華地區總經理魏大洋表示，此次台灣安克諾斯資料中心的落成，延續先前承諾，持續擴大在台灣的雲端業務。用在地化資料中心的優勢，以因應當地產業和政府機關對法規的要求，同時提升對資料傳輸速度和安全的保障。台灣安克諾斯資料中心提供全面性雲端服務，涵括資訊安全，資料復原和災難備援等多種雲端服務，協助台灣廣大中小企業能夠簡單、安全和快速的進行數位轉型。

所有Acronis安克諾斯解決方案全都精心設計，滿足資安防護(Cyber Protection)的5大要素，確保企業資料、應用與系統的安全無虞、存取能力、隱私權、可靠性與保全(safety, accessibility, privacy, authenticity, and security，SAPAS)。同樣地，安克諾斯雲端資料中心也經過精心設計，能夠提供最高等級的資料可用性、保全而且安全無虞，每個設施都配置最新設備以及最佳營運與安全性控管。