「傑出人才獎」資策會創生處洪毓祥處長推動台灣數位轉型獲肯定

一年一度的資訊月即將到來，秉持鼓勵國內資訊產業積極投入科研及創新應用、推動產業發展的重要人才，特於11月25日頒發「110年傑出資訊人才獎」，資策會創生處處長洪毓祥博士，因長期投注心力於創新創業發展、改善產業共通問題與應用科技解決民生議題，並擁有優秀領導力與卓越執行力，稱職落實資策會「數位轉型化育者」角色，助地方政府與產業等推動數位轉型，榮獲「資訊化之推動、管理與應用」類之「110年度傑出資訊人才獎」，並於典禮上由副總統賴清德親自頒發獎盃。

以「科技」為之支點解決產業議題，助資策會開拓新局！

洪毓祥博士任職資策會期間，致力於服務體驗工程、生活場域實證(Living Lab.)、IDEA Show創新創業、智慧商務、智慧製造、數位轉型等領域之研發與企劃著墨甚深，開創本會從研發、商品化、場域實證到創新創業與技術商品化機制，並協助產業建立創新服務生態系，提升產業的科技化應用服務產值與價值，功不可沒！

於2019年擔任「地方創生服務處」首任處長，整合資策會北中南產業推動團隊，運用科技數位轉型，共創在地特色產業發展，創造地方商機。運用資源縮短中南部地方政府與產業聚落如中部自行車製造、南部加工區傳統產業等之數位落差，並接軌中央資源連結地方政府與產業，推動地方創生之數位轉型。

資訊月頒傑出人才獎，資策會創生處洪毓祥處長推動台灣數位轉型獲肯定。圖／資策會提供

建構系統化「數位轉型顧問服務」，累積培育超過300位數位轉型顧問

從輔導台灣數百家企業轉型的經驗中，洪毓祥博士認為透過系統化「數位轉型顧問研究服務」能助產業快速轉型，期望透過專業領域之輔導顧問與經驗，協助企業制定數位轉型的共識與藍圖，讓企業面對數位轉型的未知與挑戰時，成為他們解決問題的指南針，成為企業數位轉型的助力。

推動RDTIH區域數位轉型創新中心，鏈結產業上中下游業者促產業數位轉型

成立「RDTIH區域數位轉型創新中心」(Regional Digital Transformation Innovation Hub)，致力協助地方產業順利轉型，建構具在地特色的新興營運模式，整合資策會內部智慧製造、智慧商務、體感娛樂、5G應用、AIoT、智慧醫療、新創育成等專業技術能量，攜手產官學研單位，以專業的產業數位知識與跨域應用的經驗，引導產業提升數位轉型思維，培育在地跨域人才。以創新中心扮演中間Hub角色，運用「共創」機制鏈結產業上中下游業者，協助區域數位服務能相互協作並擴散實證應用於各需求企業，促進產業數位轉型。

台灣關鍵的一役！建構數位服務生態系助台灣產業轉型

洪博士對於人才培育和加速推動地方數位轉型也不遺餘力，洪毓祥博士得知獲獎後表示：「感謝所帶領過的團隊同仁，沒有大家齊心奮鬥，絕不會開花結果，得獎榮耀屬於團隊。」他補充，資策會於1979年成立，配合國家不同階段之產業發展目標，推動資訊產業、資訊化社會、到數位轉型化育者之任務，協助台灣產業運用資訊科技升級轉型。在疫情衝擊及供應鏈斷鏈短鏈環境下，「資策會地方創生服務處陪伴區域產業聚落以產業需求出發，聚焦資源研發與產業應用，與中央地方政府溝通配合來協助中小企業數位轉型，擁抱數位經濟，將是未來關鍵一役」。