超過10萬人次使用!北醫 AI 新創，落實皮膚科應用場景

在皮膚癌中，以黑色素細胞瘤最為致命，全球每年有約30萬人死於此病症，研究指出有三成至五成的黑色素細胞瘤是由身上的痣轉變而來，早期發現變化可能性高的痣並及早就醫，對健康非常重要。由北醫新創團隊皮智股份有限公司推出的「痣能達人」運用聊天機器人模擬專業皮膚科醫師的判斷流程，搭配人工智慧影像辨識科技，可以協助使用者在一分鐘之內判斷痣的變化風險，及時給予最適切的建議，「痣能達人」已獲得連續數屆屆國家新創獎的肯定，並於2020年將人工智慧研究成果發表於頂級皮膚科醫學期刊《英國皮膚科學雜誌》(BJD)中。

而在落地應用的部分，皮智團隊選擇與LINE合作來進行服務的行銷推廣，選擇該平台最主要的好處是LINE官方帳號本身針對聊天機器人與客製化的官方帳號功能開發，提供良好的技術支援與提供顧問諮詢服務，同時LINE在台灣的市占滲透率非常高，幾乎是人人都有，尤其針對健康議題較為關心的年長族群也都會使用LINE，讓皮智團隊在推廣公司服務的時候能夠快速取得進展。

王筱涵 醫師分享：現在「AI除了提供基本資訊，更能讓患者看門能對症下藥。 圖片:皮智團隊/提供

萬芳醫院皮膚科 王筱涵 醫師分享：「AI除了提供基本資訊，更可以提供預判建議，有了這些參考資料後，門診問診更能對症下藥，不僅加快看診的速度，更提高診察的精準度，時間上及診斷都能有更好的成果。」

過去在醫院擔任骨科醫師，皮智團隊執行長周肇興醫師表示，「醫學 AI 是台灣醫療界既健保以及電子病歷之後，最重要的進展，有了醫療AI的協助，健保的病例記錄將不只是『健康存摺』，而會成為『健康信用與資產』，不僅能夠協助醫師預判，也可讓民眾不僅看見過去，更能掌握未來的健康！」

自2018年「痣能達人」服務上線後，皮智團隊陸續還推出了檢測青春痘感染惡化風險的「痘痘達人」、檢測指甲病變風險的「指甲達人」等服務，目前僅就「痣能達人」便已累計了超過十萬人次使用數，使用者來自世界各地不同國家與不同人種，並在推廣服務的同時也獲得大量的數據資料，讓「痣能達人」的AI模組能夠持續自我進化，進一步提高判別精準度。

而針對皮膚科的應用場景，皮智團隊也正在持續研發更多的檢測項目，未來不排除推出更多與皮膚醫美相關的檢測工具服務，並與醫美診所、美妝保養品等上下游產業結合，推出精準醫療與個人美容照護的整合式服務，同時也持續探尋皮膚科以外的應用場景。

「痣能達人」LINE官方帳號連結：https://page.line.me/moleme?openQrModal=true

皮智股份有限公司官網連結：https://www.dermai.com.tw/index