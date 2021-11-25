日益能源獲頒「十大女性創業菁英獎」

由經濟部主辦、中小企業處承辦的年度「十大女性創業菁英獎」，為國內且最具指標性的女性創業獎項。而主打國際綠色能源服務的日益能源以創新的營運模式及傑出的經營績效，從119家優秀企業中脫穎而出，榮獲2021十大女性創業菁英獎「卓越經營組」優勝。

今年女性創業菁英獎分為卓越經營組、傳承創新組以及科技應用組，評審團隊由數十名上市櫃公司企業家、高階經理人、創投、天使投資人、會計財務、及媒體行銷等各領域專業人士組成，歷經3個月審查，共評選出20家企業進入決審，最終三組別合計共10家企業獲獎，競爭相當激烈。日益能源擅長太陽光電開發、建置及國際再生能源憑證銷售，瞄準全球關注的RE100、ESG及碳中和議題，以提供全方位綠色能源服務切入產業的生態系，不但能落地提供台灣業主綠電應用的價值，更能提供全球台商海外在地的綠電憑證，對接國際以符合RE100的要求，至今以協助數家台灣企業完成海外廠使用100%再生能源及國內充電站使用100%再生能源的創舉，是獲獎重點。

頒獎人經濟部中小企業處何晉滄 處長（右）與日益能源科技股份有限公司總經理畢婉蘋（左）共享榮耀。圖／日益能源提供

成立僅五年的日益能源是全台首家協助企業達成RE100及提供國際在地綠電憑證的能源服務商，美商鄧白氏臺灣區總經理孫偉真表示，非常敬佩日益能源這家新創的太陽能光電專業廠商，帶領台灣中小企業接軌國際倡議RE100綠色宣言，並帶領企業佈建綠電的建構計畫；去年七月APPLE公告了一紙，在2030年所有的iPone都要做到碳中和，要求所有供應鏈都要降低碳足跡，一階供應商台積電也宣布2050年要做到淨零碳排，這意味著後續二階三階供應商也要走上ESG的道路。這對全球的供應鏈是極為挑戰的，這是一場無聲的淘汰賽，有做ESG，在這個綠色的軌道上，會有你的位置，沒有做，就會被無聲的淘汰掉了。我們台灣要一起來面對這一場2030碳中和的海嘯。大家都在相同的起跑點上，誰戰在領先的位子，誰就有優勢，誰就有國際競爭力，我們應該在這個時間點打造自己的優勢及國際競爭力，並在綠色軌道上找到自己的位置。



日益能源共同創辦人暨總經理畢婉蘋表示，自己是因著一份「為下一代留住美好的地球與生態環境」信念，而從醫療走向綠色能源創業。她與日益能源都希望能讓每個人從日常生活、或者生產製造產品的過程中都能使用再生能源，也期望能達到「淨零碳排」的目標。此外，讓台灣在減緩地球暖化上的努力可以被世界看見，也是日益能源的願景之一。

除榮獲經濟部中小企業處的「十大女性創業菁英獎」外，畢總經理也在今年因帶領日益能源成就眾多優越的太陽光電案場，包含全台灣最大量體130公頃滯洪池光電案、全台灣最大綠色婚宴會館臻愛花園飯店、小樽會館、台灣第八家RE100菁華工業、水利署大排、室內漁電共生等橫跨屋頂型、水面型、地面型、漁電型太陽光電專案，榮獲第十八屆「國家品牌玉山獎」的「傑出企業領導人」。此獎項象徵著畢婉蘋總經理以「專注核心事業」、「紮實管理績效」、以及「創新思維再創新局」的經營理念率領日益能源、成為國家級品牌。

這次榮獲「女性創業菁英獎」，不僅是對畢婉蘋總經理非凡能力與傑出經驗之再度肯定，也是對日益能源於綠能和再生能源領域貢獻的顯耀表彰。日益能源將持續稟持「永續經營」、「友善環境」、以及「負起企業社會責任」的態度穩健發展。未來也將朝「小型風力發電」、「充電樁」、「儲能設備」、以及「綠電交易平台」等方向前進。透過不斷推動再生能源的各類使用與商轉方案，期許能讓無污染的發電方式落實到每一個人的生活之中；不僅落實日益能源的核心願景，也成為保護地球環境的優質企業。