前鎮科技園區舉辦「疫情及中美貿易戰下供應鏈管理及佈局之挑戰」說明會

經濟部加工出口區管理處高雄分處協同安侯建業聯合會計師事務所及義守大學於25日舉辦「疫情及中美貿易戰下供應鏈管理及佈局之挑戰」說明會，邀請專家闡述歷經3年中美貿易戰改變的產業結構鏈、產業移轉至東南亞國家的策略，到臺灣資本市場投資優勢，以及供應鏈重新佈局之受控外國企業(CFC)稅務風險管理進行專業說明。

說明會現場。圖／加工處提供

近年因中美貿易、加上COVID-19疫情影響造成臺灣製造業面臨的斷鏈、斷料問題，因疫情限制移工入境，更讓原本人力短缺的狀況更顯嚴重，諸多臺灣廠商選擇擴增海外生產基地或供應鏈生態系，企業如何進行供應鏈管理及布局已儼然成為最大的挑戰。此外，東南亞受惠於人口紅利、優越的地理位置、靈活的製造能力與快速成長的經濟與市場需求，逐漸取代中國成為新的「世界工廠」，承接全球產業鏈轉移的重要戰略區域。未來臺商在投資東南亞地區時，除了投資前須進行供應鏈重組規劃，更重要的是必須考慮全球稅務風險，以及當地法令動向變遷的影響，以確保企業永續經營的基礎。

此次說明會特邀請工業技術研究院馬利艷組長講授「疫情及中美貿易戰下，拓展東南亞板塊機會與挑戰」，解析在疫情及中美貿易戰夾擊下，企業如何開拓東南亞商機；以及證券櫃檯買賣中心推動創新企業申請登錄戰略新板—「前進資本市場：戰略新板簡介」，可使創新企業更易於進入資本市場籌資、循序瞭解相關法令，享有較低之掛牌維持成本；安侯建業聯合會計師事務所分別由熟稔越南及印尼投資市場的吳俊源會計師、葉建郎會計師分享「東南亞市場布局策略：越南、印尼」，還有吳能吉會計師精闢分析「供應鏈重新佈局相關稅務風險管理：受控外國企業(CFC)」，全球最低稅負制影響超乎預期，促使臺版CFC生效日更明確及可能調增營利事業基本稅額稅率，企業應審慎面對所造成之影響。

加工處高雄分處吳大川分處長表示，隨著全球經貿整合將加速朝向雙邊化，區域化發展，為臺灣產業帶來新的商機以及嚴格的挑戰，全球供應鏈重組將以短鏈及區域化、在地化的形式存在。企業應妥適規劃對公司短、中、長期之業務策略與供應鏈，從而為企業帶來增加產品拓銷的競爭力。