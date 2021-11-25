服務商場也要節能減碳 商業司表揚35家企業減排有成

三個月期間，60家參賽者減排10.57座大安森林公園一年之吸碳量

為響應國際社會高度關注氣候變遷、溫室氣體排放等議題，推動企業自主減碳，25日經濟部商業司舉辦第一屆「商業服務業*夏月揪4來減碳競賽」，共有60家企業報名參加，最後有35家獲獎團隊。商業司司長蘇文玲出席成果發表暨頒獎典禮時指出，今年競賽成果相當豐碩，參賽企業在110年8-10月期間，較108年同期相比之省能量，總共節省用電7,974千度、減碳4,064公噸CO2e，約等同於10.57座大安森林公園一年之吸碳量。

蘇文玲說明，淨零排碳已是全球趨勢，該趨勢將影響人類行為模式與消費模式，過去台灣推動淨零排碳目標大部分聚焦製造業，就此趨勢，服務業也需要立即落實減少排碳策略。蘇文玲說，今年獲獎企業已關注減碳且執行很久，如遠東百貨、太平洋崇光百貨、中華民國貨櫃儲運事業協會、台灣迪卡儂、肯德基等大型企業，透過表揚能提供服服業典範學習。

商研院院長王建彬致詞時表示，商研院受經濟部商業司輔導52家業淨零減碳，成績斐然，他更以信義房屋創辦人周俊吉為例，他買一個小島種滿綠樹，即看好碳權買賣商場。活動現場並邀請臺北大學負碳商品團隊共同參與，展示負碳商品及協助與會者累積碳點數，鼓勵企業端推動綠色消費，藉此帶動消費端一同響應，形成減碳良性循環。

本次總計有60隊商業服務業業者，共240個用戶組隊參賽，於競賽期間(110年8月份至10月份)，透過經營模式調整、使用行為管理、導入低碳節能設備/工程等措施，從節省電力、節省非電力(油類、氣類)及採取其他減碳措施(如:使用環保包材)等，落實節能減碳。

本次獲獎業者，以臺灣迪卡儂為例，配合總部政策，在兩年的時間內陸續將全臺灣的門市燈具全部轉換成LED燈，並加裝感應裝置，依照客人的人流來調整最適合的照度。此外，在生產端、運輸端及零售端，致力於將產品轉型成環保設計產品，及低碳的運輸，整體節電量達186,480度、減碳量94.92公噸。在「節省非電力」部分，以遠東百貨為例，其透過逐年將老舊油耗高的車輛換購為低油耗車輛或電動車、接駁車行車路線優化、宣導並鼓勵員工搭乘大眾交通工具等措施，使得公司整體油耗下降；至於「其他減碳措施」部分，以西合實業股份有限公司為例，其除了鼓勵員工紙張雙邊面列印、重複使用之外，自今年度起改善三款商品之包裝，以不使用收縮膜，並減少塑膠包材之使用量之方式，達到降低廢棄物之產生。