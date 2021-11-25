日本高度紙工業株式會社與蘭精集團 歡慶由蘭精™隔離膜紙問世25週年

日本高度紙工業株式會社（NKK；NIPPON KODOSHI CORPORATION）歡慶NKK Cellulion®隔離膜紙成功問世25週年，該產品採用蘭精™萊賽爾(Lyocell)纖維製成，由奧地利特殊木源纖維素纖維技術領導者—蘭精集團研發與供應。此隔離膜紙由100%纖維素組成，可應用於雙電層電容器（EDLC；electric double layer capacitors）、鋰離子電池以及其他儲能裝置。持續不斷發展的電池技術突顯業界的迫切需要，以減少隔離膜紙的厚度進一步強化效能。

蘭精™萊賽爾纖維的微纖維架構及熱穩定性使其成為電分離器的最合適材料，其可應用於鋰電池、超級電容器以及電解電容器等儲能裝置，特別是新一代的電動車輛。圖／業者提供

自早年採用電解鋁電容器以來，市場對於日益精密的蓄電裝置，以及不可或缺的隔離膜紙需求持續攀升，此兩項要件亦成為當代電動車革命的重要支柱。為實踐永續能源解決方案，蘭精™萊賽爾纖維的微纖維架構及熱穩定性使其成為電分離器的最合適材料，其可應用於鋰電池、超級電容器以及電解電容器等產品，特別是新一代的電動車輛。

蘭精集團與NKK攜手承諾，運用低環境影響製程，達成脫碳目標，並響應巴黎氣候協定，於2050年以前達成淨零排放。蘭精集團結盟NKK，雙方將分別引領新穎纖維與隔離膜紙產品領域，加速產業發展，持續為未來運輸與能源需求提供永續解決方案。

蘭精™萊賽爾纖維所製成較薄的隔離膜紙可有效節約能源，成為當代電動車革命中不可或缺的要件。圖／業者提供

蘭精集團全球無紡布業務副總裁Jürgen Eizinger表示：「我們很榮幸能透過研發高效纖維隔離膜紙材料，與NKK共同為減少全球碳排放而努力。以雙方深厚的合作基礎，結合源自再生原料木材、能夠降低環境影響的蘭精™萊賽爾纖維，戰勝全球暖化指日可待。」

NKK在生產隔離膜紙的製程中，採用蘭精™萊賽爾纖維，讓鋰離子電池、雙電層電容器與鹼性電池和功能材料等產品組合成為業界標竿。圖／業者提供

NKK近森俊二董事長表示：「NKK很高興能長期與蘭精集團合作，在生產隔離膜紙的製程中，採用蘭精™萊賽爾纖維，並運用NKK改良膜紙生產技術，讓我們的LEAF（LiB鋰離子電池、EDLC雙電層電容器與Alkaline鹼性電池和Functional功能材料）等產品組合成為業界標竿。蘭精™萊賽爾纖維是建構性能優異的NKK材質中不可或缺的要件。」

蘭精™係蘭精集團旗下特殊產業品牌。品牌引領產業永續標準，提供源自植物且具備優異性能，並以環境友善工藝製造的智慧解決方案。蘭精™品牌旗下的纖維均為生物可分解，且源自半自然森林及通過FSC® 或 PEFC™認證之永續管理植林。

蘭精™品牌解決方案之產業應用幅度廣泛，旗下包含蘭精™汽車內裝、蘭精™防護裝、蘭精™工作服、蘭精™包裝、蘭精™農業、蘭精™機械產品、蘭精™生物精煉與產品。纖維品類包含蘭精™萊賽爾、蘭精™莫代爾及蘭精™縲縈。蘭精™解決方案運用創新FR科技研發，例如悅菲纖™技術、Eco Soft技術以及Eco Color技術。

蘭精集團在生產特種纖維過程中採用可再生木材原料，履行保護生態環境的責任。作為創新領袖，蘭精集團是全球眾多紡織品和不織布生產商的合作夥伴，致力開發多項新技術。蘭精集團的優質纖維是紡織品的核心素材，用途廣泛，包括優雅的女裝、具韌性的丹寧布以及高性能的運動服飾。憑藉一貫的優良品質、可生物降解和可堆肥性，蘭精纖維同樣也非常適合用於衛生用品以及用於農業用途。

蘭精集團的商業模式並非僅局限于傳統的纖維生產商。蘭精集團還與客戶及合作夥伴攜手，圍繞價值鏈的各個環節研發創新產品，為消費者創造附加價值。蘭精集團力求實現所有原材料的高效利用和加工，並提供解決方案，協助紡織行業調整方向，實現閉環經濟。為了減緩全球暖化的速度和達成巴黎氣候協定及歐盟執委員會的“綠色協議”裡所訂下的目標，蘭精集團有著明確的願景: 實現零碳未來。

日本高度紙工業株式會社（NKK）於1941年設立，初期生產傳統日本紙「土佐和紙」，作為包裝中藥的裝飾紙袋。業務發展至今，已進階生產高性能隔離膜紙，可應用於新型的鋁電解電容器。NKK也研發並成功商品化適用於多款電子裝置（電容器及電池）的多元材料。業務的成功奠基於該公司對原物料特性的熟稔、開發濕式佈層處理技術並講究產品品質，發展的轉捩點則是源自於50多年前結合高密度及低密度模紙，發展出突破性的雙層隔膜發展技術。自始，NKK持續投入研發，以因應新世代電子裝置發展需求。在日本多處據點穩定發展之後，NKK跨足海外市場。發展至今NKK擁有超過500名員工、年營收約160億日幣。NKK 的策略使命為持續發展並滿足全球市場日益成長的需求，建立技術領先公司的願景，創造世界上最優質及可靠的產品。未來，NKK也將依據科學發展目標，持續發展永續商業模式，且承諾於2050年達成淨零碳排目標。