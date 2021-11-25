拼綠電20%，「小水力發電」專家齊聚

七大公部門跨域峰會 揭櫫能源轉型新藍圖

編按：全世界追求淨零碳、碳中和，帶動綠電再開源話題延燒，呼聲最高的再生能源第三棒-小水力發電何時跟上，備受期待。然而，沒利可圖、吸引不了業者投入就無法形成產業；業界更關注的是，政府應從哪些角度施力才能發揮母雞帶小雞，助小水力遍地開花？

小水力發電最強推手-社團法人台灣小水力綠能產業聯盟(簡稱小水盟)集結產官學研各界大串聯，於本(11)月12、13日兩天假崑山科技大學，聯手崑山科大合辦「第四屆台灣小水力發電產業發展論壇」，提供與會來賓從技術、實務、國際與台灣的對照等不同面向認識小水力發電及形成產業化的全方位思維，以響應2025年再生能源佔比20%的國家能源政策，助力業者從實務面來因應淨零碳排之全球趨勢。

小水盟理事長洪正中受訪表示，讓小水力發電遍地開花是台灣綠電發展的關鍵一大步，「小水力有很多優點，其基載或尖載且可預測的特性，剛好跟光電、風電互補，且零污染零排放、進入成本低，生產過程也是對地球最友善的」。

本屆論壇開幕包括台南市副市長戴謙、能源局長游振偉、農田水利署長蔡昇甫、台電董事長楊偉甫、台水總經理李嘉榮、前台南市長蘇煥智、前立法委員陳曼麗等人都現身，顯示各界都希望小水力發電產業能夠在地茁壯，成為台灣未來重要的綠能來源。

眾所期待的小水力發電跨域座談由行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝主持，邀請能源局、水利署、標檢局、工業局、台南市經發局、台電、台水七大公部門代表，從不同的視角、立場引領大家直面台灣小水力發電的現況。以下是七位引言人的紀實摘要。

小水力發電跨域座談由行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝(右四)主持，右三為小水盟理事長洪正中。圖/陳逸格攝

2M以下的小水力發電案廠，免環評

能源局能源技術組陳崇憲組長：能源局推動小水力發電的規劃上，包括既有設施的規劃、合理的躉購費率、在設置過程中是否設單一窗口來做處理等。在土地空間規定、簡化開發流程方面，能源局協調出一些土地做小水力場址，讓小水力可以跟農業結合經營。為加速開發流程，只要是第三型再生能源、2M以下的案子、非環境敏感地區，都可免環評。

關於躉購費率是由審定會根據成本、運維、電量等來核定，目前費率分爲2M以下與2M~20M兩級。至於2M以下是否要再做細部分類，因爲水源不同可能涉及成本不同，希望業者可以提出更多數據供審定會參考。業者擔心過去水力發電多數是川流式的設施，使用既有設施是否會限縮小水力的開發空間，經民意代表討論，大原則是「不破壞自然環境的情況下來建置(小水力)」。

水利署王藝峰副署長：為遵循經濟部政策，2025年再生能源占比20%的國家目標，水利署既致力於自身水利設施推動，也調查全國可以開發的水力場址，提供大家運用。水利署辦理推動的案件，有兩個場址已經完成，其中牡丹水庫裝置容量0.49MW，發電量每年310萬度；東光社區小水力，位於水源保育社區，跟台灣電力公司合作10個案子，陸續在民國111年完工，裝置容量將達25MW。

由民間廠商辦理、水利署出租場址有兩案，其中鯉魚潭水庫興建第二區水庫，利用水落差發展小水力，發電量4000~5000瓦，預估今年底可以發電。另，水利署還建立平台，廣邀政府單位加入，協助業主聚焦解決問題；舉辦小水力發電比賽；盤點有潛力水力場址，包括既有溝渠、天然河川、微水力場址等； 108年專案研究評估各地可行的水力場址；參與著書，在網上公開普及小水力的知識。

標檢局力推再生能源憑證

標檢局謝翰章副局長：

現在國際上都在推綠電，很多國際化台企紛紛參與使用綠能的行列、相繼宣示RE100，永續議題無人可置身事外。根據標檢局近期的研究，認爲企業要達到100%使用綠能，光使用太陽光電與風電還不夠，必須要加上小水力，才能滿足需求。標檢局現在力推的再生能源憑證目前以電子化發行，一張是1000度，主要功能是證明其為綠電。

歐盟2023年要徵邊境碳稅，是否能以再生能源憑證作爲抵換或減少進口的碳關稅？標準局透過歐洲幾個相關單位正在協商中，預估成功的機率很高。另外，再生能源憑證還可以使用於碳權交易中，目前也獲得環保署同意。

政府獎勵推動，引資研發改良

工業局金屬機電組林樺宇組長： 甫落幕的COP26聯合國氣候峰會，帶動節能減碳的積極氛圍，為推動小水力在台灣發展起來提供良好的環境及契機。就目前產業化的瓶頸，一是設備以國外進口爲主，國内業者只生產部分機組及零組件，尤其欠缺水輪機與發電機整合經驗；其二，市場缺乏誘因。政府獎勵推動、小水力躉購費率提升，才會帶進資金做技術研發及設備改良；有市場、廠商投資意願才會高。

我認爲借鏡離岸風電的經驗，小水力發電的推動可有幾種合作模式，一、在地採購、在台設組裝廠，或設備商帶進訂單，讓廠商逐漸建立技術；二、技術移轉、技術合作。設計合作及系統整合，關鍵零組件的採購，在小水力的整機及零組件部分逐項推動。工業局會提供各項資源進行輔導，包括產品研發、產創平台、中小企業處等補助，工業局本身負責的污水處理廠，也會協助推動小水力/微水力發電。

台南市政府經發局蕭富仁副局長：作爲日照全國第一的台南可說能源轉型最積極，僅光電等綠能的中下游公司就有273家，中央把五加二的綠能產業重鎮設在台南，市府也設立綠能科技產業推動辦公室，成立單一窗口來協助企業排除障礙。「滴水成綠電」，台南也有豐富的水資源，歡迎企業對投資小水力進行評估。隨著小水力設置案場的增加，有機會比照太陽光電規畫相關優惠，以及設立推動辦公室成立單一窗口來協助企業排除障礙、成立辦公室資訊平台協助融資，接辦2M以下的申請案件等，以協助在台南「滴水成綠電」、水光互補。

台電案廠，拼年產1.13億度

台電公司林武煌專業總工程師：配合國家能源政策，台電可說是不遺餘力地推動小水力發電，發展上兵分四路，一、合作開發。103年開始跟水利署合作，利用水利署的既有設施來設置小水力發電，由水利署提供場域，台電投資興建，利潤共享，讓國内機電、土木、營造廠商進一步建立小水力發電自有技術。現正開發打造的10項小水力機組，發電量達26.5MW，投資金額37.8億元，112年開始每年可產生1.13億度電。二、電廠自主開發部分有12項，在廠内設置微水力機組，用汰換的設備材料來建機組以降低成本，符合循環經濟。三、民間合作。透過地方學校和廠商的參與，來提升民間開發的意願。在花蓮福慧農場，台電建置200瓦的機組，可作爲區域型的能源教室或者辦活動用電。四、了解到落地。從地方社區推廣環境教育進而使用，到投入1500萬元設置測試平台，讓廠商的機組可透過測試電壓電流等實作機制，驗證出實際效率以及得知是否達到理論期待值。其次，台電舉行小水力發電比賽，推廣小水力的知識；在電廠設展示館，有設小水力機組供參觀，進行能源教育。台電在112年會再完成25M的小水力機組，年減碳量可達5萬7000多公噸，後續還會持續開發轄下水力電廠既有水利設施的廠址。

台灣自來水公司供水處陳文祥處長：目前台水公司發展中的小水力綠電有四個案場，其中第一個已於今年8月完成招租作業，另外三案場評估會更快，預計明年第一季皆可啟動，這只是小水力發展的開端。自來水公司有443座淨水廠、144供水系統，總供水的長度有7萬公里，合作機會非常多。公司原水跟供水系統規模比較大，原水是以管線輸送，穩定性及可溶性可被期待；淨水系統方面尚未跟業界合作，但曾經與業界探討可能的合作機會，例如國網系統裏面增設壓力機、水質監測儀器，需要電力不多，除了用市電、裝電池之外，是否也可用微水力方式來供給發電值得研議。對於如何與台水合作，業界還在摸索磨合；台水現正積極推動南化下游的水力發電標租案，歡迎業界優質廠商參與，希望未來一同帶動小水力發展的榮景。