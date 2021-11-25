科技造夢創意起飛 通訊大賽邁進廿年

煮飯、洗澡進行到一半，瓦斯桶沒氣了，這是過半台灣家庭常常會遇到的困擾；瓦斯行配送人員要隨時待命，一通電話就要出動，尖峰時間穿梭在大街小巷簡直是疲於奔命。為了消費者與業界痛點，燃氣智慧管理平台就此誕生！一次解決浪費水和消毒衣物，德國團隊所研發的衣物消毒機，有不同尺寸，可清潔和消毒各式材質的衣物，還可以殺死口罩上100%的SARS-CoV-2病毒，而不會降低口罩過濾的效能，啟動這個過程所需要的只是一個電源連接和一個簡單的啟動按鈕。想要觀賞藝術展覽品不受時間、地點等因素限制嗎？3D浮空投影也在這次參賽的作品當中，從雲端伺服器傳輸大量高解析度博物館文物及藝術珍品影像資料，仰賴超高速光纖寬頻、無線光通訊FSO（Free Space Optics）、5G行動通訊整合接取網路，將古物及藝術珍品栩栩如生呈現在觀賞者眼前，這些創新的作品都在今年通訊大賽線上展示館華麗登場。

經濟部工業局主辦的Mobileheroes通訊大賽，被業界美譽為「通訊奧斯卡」，今（110）年已邁入第20屆，競賽的最大特色是，全數競賽題目來自企業，獎金也是由企業贊助。本年度共獲27家贊助廠商支持；競賽作品要求須實作，鼓勵團隊開發兼具實用性與跨領域的解決方案，提高商品化。

今年的競賽主題包括聯網未來挑戰賽、Connectivity Innovation Awards （國際賽）、新世代5G+用戶端與小基站天線系統設計競賽，以及5G領航創新應用競賽。共有788個團隊、1,265名英雄角逐總獎額高達480萬元的獎勵與桂冠。國際賽進入第二年，雖因疫情關係，本屆所邀請的海外優秀團隊，僅能透過線上視訊等方式提出創新應用作品。但仍吸引來自斯洛伐克、瓜地馬拉、墨西哥、厄瓜多、摩洛哥、德國、土耳其、美國、加拿大及我國等43支隊伍報名參賽。藉著通訊大賽平台，讓國內外競賽團隊能互相交流觀摩，也為企業創造合作機會。

各項作品經過五個月實作與優化，由評審團選出四大競賽的優勝團隊。最高榮譽得獎者分別為Connectivity Innovation Awards國際賽冠軍：RUNWITHIT Synthetics；聯網未來挑戰賽冠軍：凌波股份有限公司；新世代5G+用戶端與小基站天線系統設計競賽亞軍：一鏡上身放眼全球、大金屬時代（冠軍從缺）；5G領航創新應用競賽冠軍：實境共創。所有優勝團隊都於線上（2021mobileheroes.e21magicway.com/RegForm/ ）設置攤位同步展出，讓參觀民眾一同體驗各種創新的智慧聯網與5G應用，見證通訊大賽培育人才的成果。

經濟部工業局周崇斌主任秘書、加拿大駐臺北貿易暨投資處副處長柏單于與多位網通產業代表等親臨現場，見證優勝團隊的榮耀時刻。經濟部工業局周主任秘書在致詞時強調，通訊大賽是個與時俱進的平台，依據產業發展軌跡訂定適切的競賽主題，鼓舞與挖掘社會青年蓬勃的創意，協助產業注入創新力、創意與活力，也強化台灣資通訊產業在全球的重要地位。

今年參與贊助與合作的企業包括：中華電信、遠傳電信、亞太電信、高通、桃園國際機場、思科、亞旭電腦、華電聯網、聯發科技、仁寶電腦、廣達電腦、和碩聯合科技、英業達集團、啟碁科技、川升、耀登科技、連騰科技、工研院、智崴集團、采威國際、智慧時尚、日月光半導體、華亨科技、南亞科技、無間科技、T客邦、Makerpro等。企業代表不但出題而且擔任評審，在競賽過程中給予團隊各種指導，讓團隊獲益良多，獲勝隊伍更可獲得企業提供的贊助資源，包括行銷宣傳、工作職缺等。多家企業提供企業獎項，讓參賽團隊有機會與企業合作運用企業研發資源，加速商轉進入全球智慧聯網生態圈。