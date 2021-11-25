金貿獎及第30屆台灣精品金銀質獎 頒獎

15家企業獲金貿獎 210家企業獲台灣精品獎

表揚我國貿易績優企業的「2021年金貿獎」以及代表臺灣創新產品最高榮耀的「台灣精品獎」聯合頒獎典禮，11月24日於臺北南港展覽館盛大舉行。

典禮由經濟部長王美花頒發金貿獎「最佳貿易貢獻獎」予11家企業，以及台灣精品「金質獎」和「銀質獎」予30家企業，國際貿易局局長江文若頒發金貿獎「新興市場拓銷貢獻獎」予4家企業，並表揚210家台灣精品獲獎企業。外貿協會董事長黃志芳亦到現場為得獎企業祝賀，共有250家臺灣企業近600人代表出席。

臺灣去（2020）年亮眼的出口成績，仰賴企業拓展外貿之努力，今年的得獎企業都是各產業佼佼者。透過金貿獎的表揚，除嘉勉貿易成果最傑出的企業，同時也感謝得獎企業對臺灣經濟的貢獻。

台灣精品獎也透過每年辦理的評選活動，選拔出最具創新價值的標竿產品，是台灣產業形象的最佳代言。外貿協會董事長黃志芳指出，台灣精品是臺灣產業轉型的最佳見證，30年來，台灣精品提升台灣產業形象，引領台灣品牌走向國際，今（2021）年更首次推出全球性公益提案活動「愛無界Sharing is Caring」，鼓勵提案者運用台灣精品的產品來解決問題，達成「環境保護」及「社會關懷」的永續發展目標，這項活動透過政府、駐外單位、台灣精品企業及臺灣產業公協會的力量，吸引全球來自61國，781個公益提案共襄盛舉，預計明年1月選出3個最佳提案加以實現，讓全世界看見臺灣的愛心。

經濟部長王美花於2021年金貿獎暨第30屆台灣精品獎頒獎典禮致詞。圖╱外貿協會提供

台灣精品已是臺灣企業的共同品牌，因應時代脈動，未來將以這個品牌彰顯永續、公益的價值，帶領台灣精品企業邁入第二個30年。今年台灣精品及金貿獎的得獎企業，當中就有許多致力追求ESG精神，在創造外銷成績的同時，也兼顧地球的永續發展，使用綠能並落實公司治理。

全球經濟受到疫情衝擊，但臺灣企業無論在拓銷或創新上，皆交出了亮麗的成績單，在這段期間貿協也持續大力推動臺灣業者數位貿易與數位轉型，利用數位科技，辦理線上拓銷團、參展團、產品發表會、視訊採購洽談會、研討會，以及線上台灣形象展、虛實整合的國際專業展等。

外貿協會表示，未來也將持續導入最新的科技和技術應用在海外拓銷平台，作為臺灣企業發展數位貿易最堅實的夥伴。