大放異彩　華碩奪13項台灣精品獎

第30屆台灣精品獎出爐，華碩及ROG玩家共和國多款產品以精湛設計及優異品質大獲好評，於598家廠商、1,179件參選產品中脫穎而出，包含：ASUS Zenbook筆電/桌機、ProArt專業創作者筆電/桌機、ExpertCenter AiO電腦、ASUS ZenScreen OLED可攜式螢幕，以及ROG Strix SCAR及Zephyrus電競筆電、電競顯示卡等，且ASUS Zenfone 8智慧手機與ROG Phone 5電競手機雙雙入選，共奪得13座獎項，成績耀眼！

其中「ROG Phone 5 Ultimate / ROG Phone 5 Pro」電競手機，酷炫後置幻視螢幕設計，並搭載獨家AirTrigger 5豐富觸控與體感操作，為手遊玩家開創嶄新遊戲體驗，更獲「銀質獎」肯定！

「台灣精品獎」為經濟部設立獎項，旨在向國際宣揚台灣產業形象，被譽為台灣產業界的奧斯卡獎，每年經嚴格選拔機制，依據「研發」、「設計」、「品質」、「行銷」及「臺灣產製」五大構面，評選最具「創新價值」之產品。本屆多款產品獲獎，再度彰顯華碩「追尋無與倫比」的品牌精神，體現「以人為本」的設計思維(Design Thinking)。華碩將秉守消費者體驗至上的理念，持續提供最直覺應用及環境友善的科技產品與服務，為全球使用者擘劃超越當代價值的新數位生活。

有「地表最強電競手機」之稱的ROG Phone 5系列，追求硬體規格極致創新，6.78吋144Hz/1ms AMOLED螢幕，超高原生觸控採樣率，指尖碰觸螢幕瞬即反應，指令精準執行！6000mAh大容量電池，搭配65W怪獸級快充，30分鐘能充70%電力，51分鐘即可充飽整支手機 ；散熱強化，處理器置中並加大3D液態均溫板，搭配空氣動力風扇5，使表面溫度最多降低15度 ，馳騁戰場無極限！

ROG Phone 5 Ultimate / ROG Phone 5 Pro最吸睛的莫過於機背「後置幻視螢幕」，透過設定專屬文字或圖像動畫，盡情展現酷炫態度。獨家AirTrigger 5設計，擁有「超音波觸控」、「體感感測」、「風扇專用鍵」與「後置觸控鍵」，玩家可隨心所欲自訂技能組，遊戲操縱直覺快速，滿足重度玩家需求。2021年8月推出升級版ROG Phone 5s系列亦受玩家喜愛，穩踞電競手機冠軍寶座！