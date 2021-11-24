ViewSonic攜手全台縣市 引領新常態教育

台灣教育科技發展邁向新的里程碑，不僅逐步脫離疫情陰霾，更準備好迎向新常態教育。自今年5月疫情升溫以來，台灣教育現場面臨劇烈的變動，全球視訊與教育解決方案領導品牌ViewSonic率先啟動一系列創新作法，除了舉辦超過150場線上直播，協助教師遠距教學外，短短半年內與16縣市政府教育局處合作，廣設20座培訓基地、培育超過2000名認證講師。此外，ViewSonic舉辦教學示範競賽，鼓勵創新數位教案發想，也正式發布得獎結果，充分展現後疫情時代的教育現場新型態。

教育部常務次長林騰蛟表示：「教育是培育國家人才軟實力的基石，而要構築人才培育的最佳環境，有賴各方攜手合作，其中民間力量的支持相當重要。我們很高興ViewSonic一直以來為推動教育科技而努力，特別是今年5月疫情升溫，ViewSonic率先引領數位教學，支援台灣教育停課不停學，藉由完備教學環境、培養數位教師、鼓勵創新教材，協助各級學校平穩地維持教學品質。我們期待未來能與ViewSonic持續合作，一同成為老師最有力的後盾，同時樂見許多老師們的熱情和投入、交流自己數位教學經驗、積極參與教學規劃並分享成果，相信這些付出都將化成台灣數位教育發展的巨大動能。」

ViewSonic 董事長朱家良表示：「根據OECD(經濟合作暨發展組織)2018年教學與學習國際調查，台灣在教育場域使用科技的普及度僅15%，在所有受訪國家中敬陪末座。如何加速數位轉型，是國內教育界的當務之急，為此，ViewSonic持續推動全方位教育科技，深化數位『環境、師資、課程』，即便在2021年，當疫情延燒到台灣，導致教育現場面臨停擺的危機，ViewSonic攜手全台縣市，協助教師們不論在實體、線上、複合教學等各種授課環境，期許台灣在後疫情時代，引領新常態教育，成為全球數位教育的標竿。」

ViewSonic持續深化myViewBoard生態圈，截至目前已吸引近2000所中小學加入myViewBoard數位教學平台。左起為ViewSonic董事長朱家良、教育部常務次長林騰蛟。圖／業者提供

用新思維克服疫情衝擊

5月疫情升溫，ViewSonic第一時間啟動「每晚七點停課不停學」直播課程，範圍涵蓋美洲、歐洲及東南亞各區，後續更加入英語培訓課程以提升外籍教師數位教學能力，三個月內舉辦逾150場線上直播，獲得老師們的熱烈迴響。

為了超前部署，ViewSonic年中開始啟動「全台線上及實體教學升級」計畫，與16縣市政府攜手合作，建立培訓基地、培育ViewSonic全球教育家認證講師。未來將透過這些數位種子教師，持續推廣數位教學，為台灣推動數位教育打下堅實的基礎。

此外，ViewSonic也持續創新myViewBoard數位教學平台，提供簡單易用的教學工具，持續深化myViewBoard生態圈。截至目前為止，已吸引近2000所中小學加入myViewBoard數位教學平台，全台超過三分之一、約10萬位老師註冊使用，並有超過2.4萬位教師透過「ViewSonic創新教學社群」與其他教師們進行互動交流。

攜手全台引領新常態教育

為協助全台教師面對後疫情時代、新常態的教學需求，ViewSonic舉辦創新教學示範競賽，一個月內集結來自全台灣100多名教師的創意。榮獲創新優勝獎的4個教案，分別為：高雄市中庄國小「識字教學萬用教具」、桃園市大忠國小「缺水之地的逆襲」、台南市永康國中與復興國中「走進機率的世界－骰子遇見疊疊樂！」、高雄文藻外語大學「myViewBoard，My決定」。

活動中特別邀請高雄市中庄國小的陳怡蓉、胡璉瑩老師，現場展示「識字教學萬用教具」教案，呈現教師如何利用數位白板客製化有趣教材，讓孩子們於遊戲中重複學習，寓教於樂，為識字有困難的特教班孩子，引發學習興趣、精進文字能力。

「myViewBoard，My決定」教案則由高雄文藻外語大學王玉珍老師進行展示，運用myViewBoard提升教學的趣味性與互動性，並融入五倍券議題，如設計爬梯子遊戲、圖形旋轉功能製作轉盤，提供嶄新的學習方式。王玉珍老師分享：「透過教案競賽與其他教師共同交流，讓自己獲得不同啟發，進而跳脫日常教學的框架，創造出更好的教學模式。」

ViewSonic推動教育科技的成果斐然，因而受邀參與2021台灣教育科技展年度峰會，並且為受邀名單中，唯一結合實體研習與線上直播、進行一整天高峰論壇的企業，足見ViewSonic在教育科技的領導地位。ViewSonic將於11月26日以「新常態教育」為主題，除了邀請多位專家在高峰論壇上勾勒未來趨勢與挑戰，也將邀請來自不同領域的教師，分享運用數位工具翻轉教學的經驗與做法，協助更多老師找到迎向教育新常態的便捷之路，歡迎各方教育專家一起參與。

OECD每五年進行一次教學與學習國際調查(Teaching and Learning International Survey，TALIS)，是針對全球主要經濟體的教育領域表現，提出評量報告，涵蓋師資、教學品質、學生組成、課程設計等多項標準。在2018的報告中，台灣在中學教育場域使用ICT科技的普及度僅14.7%，在受訪48國中敬陪末座，遠低於OECD各國平均值的52.7%。展望2022年，ViewSonic將持續以協助台灣教育數位轉型為己任，期許台灣在2023年OECD全球教學調查報告排名中躍升，致力打造台灣成為全球數位教育的標竿。