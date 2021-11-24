米蘭機車展亮點 湛積發表新系統開創國際新局

全球電動載具已進入快速發展期，但對急欲想跨入電動車市場領域的車業或科技業卻是個艱鉅的挑戰，開發痛點在於開發週期長且資源供應缺乏，LSC湛積歷時2年多打造全新型態的產業模式，提供電動車產業多樣化的解決方案，以自主研發的ELECTRICORE®智慧電能化系統，整合供應鏈廠商產品，打造一個共通規格的解決方案平台。此項技術獨步全球，在今年的米蘭摩托車展上全新發表，成為展場上一大亮點。

目前的輕型電動車市場就好比PC的DIY組裝模式，製造商想開發各種電動載具，很多都是透過自行拼湊零組件的模式，必須花費大量時間反覆試驗去打造他們理想中的電動車輛。然而透過LSC湛積的智慧電能化系統，無論是傳統車廠或新創車廠皆能在平台上建構自己的產品，可以從產品性能展開各零組件規格，做最佳組合搭配，也可以從不同的零組件搭配去獲得產品性能，不僅高效且完全客製化，能因應需求情境的不同，提供電動載具多樣化的解決方案，且不僅限於道路上，更包含越野、水上、雪地等不同環境。

LSC湛積創立僅短短2年的時間，但團隊成員的技術實力卻橫跨近20年的車業經 驗與驗證，技術實力底蘊深厚。LSC湛積共同創辦人暨執行長林松慶(Mort SC Lin) 説：「目前我們已擁有近10項專利技術，接洽的客戶來自美洲、歐洲、東南亞、日本等地的輕型載具品牌，尤其在北美地區，更有全球頂尖排名的自行車及娛樂用車品牌大廠，都積極主動找上我們共同計劃推進載具的智慧電能化。」目前在手訂單將於明年第一季開始量產出貨，訂單能見度已到2023年的第三季。

台灣為全球二輪載具關鍵零組件的生產大國，產品以及品質為全世界首屈一指，LSC 湛積這回在2021年EICMA義大利米蘭摩托車展中初試啼聲，正式發表ELECTRICORE®智慧電能化系統，讓全世界認識 LSC 湛積的產品與服務優勢，更深度了解在輕型電動載具(LEV)的雲軟硬整合實力，鏈接國際與時俱進在電動產業開創新機。