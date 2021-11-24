儲能安全熱，UL籲企業注意風險評估

不只考量電池安全與效能，風險評估和資金保障須併行

零碳趨勢下，全球能源轉型加速，帶動儲能市場的蓬勃發展，台灣近年積極切入儲能技術發展，不只布局內需，也競相進軍國際市場。全球安全科學專家UL以服務台灣產業的經驗提出觀察，台灣業者除須符合國際安全規範，同時需要重視風險評估，才能鞏固業務並穩定長期發展。

UL副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，「隨著鋰電池儲能設備在全球快速發展，安全事故接踵而來，取得安全認證成為產品被國際接受的首要門檻。」回顧全球發生的大型儲能設備災害，如韓國至今就累積超過30起儲能系統的事故1，其他如美國、歐洲、澳洲，甚至台灣都發生過儲能事故2，因此如何提升儲能安全是各國共同面臨的燃眉之急。

根據工研院綠能與環境研究所分析3，多數儲能事故主要肇因於安全保護機制不足、安裝與操作環境不謹慎。因此，UL呼籲，業者應從設計與製造階段開始，及早導入國際級的安全標準，並在設置與維運階段都遵循安全規範，才能強化儲能場域的安全。

由於儲能屬於新型設備，產品範圍愈來愈廣泛，其在技術、安全法規的修訂與更新速度也較快，因此為廠商帶來不小的壓力。為避免產品研發投資金錢與時間的浪費，業者可以善用具備技術與安全標準實力的第三方獨立機構的豐沛資源。UL是國際儲能系統安全UL 9540、UL 1973等安全標準的制訂者，也積極參與IEC等國際標準組織委員會，具備專業的標準知識與測試能力，在台灣，已有業者藉由UL認證，取得國內標案，成功開拓海外市場。

風險評估是另一個需要重視的問題，陳宗弘進一步表示，「UL在協助產業進行認證過程中發現，儲能系統事故的發生，凸顯了儲能的風險及不確定性。」儲能系統是否經過安全認證，有可能牽動保險費率的高低，甚至間接影響廠商的融資貸款。

據保險公司Marsh最新調查指出4，儲能系統的防火功能已成為保險公司評估受理的重要條件，而具國際級安全認證的儲能系統，不僅能彰顯企業資產的安全性，同時也為雙方提供更完善的保障。對儲能設備製造商而言，取得保險公司高度信任的國際安全機構認證，將創造財務融資的雙贏局面——不但業者本身，採購與使用電池儲能產品的企業用戶，都更有可能獲得銀行、保險業者在資金和融資上的協助。

儲能設備商業化市場才剛起步，對目前投入電池儲能的台灣業者來說，尚需一段時間發展成為規模更大的實力廠商，陳宗弘指出，「要能穩健紮實的投資擴展儲能設備，選擇受保險及金融業者認可的國際獨立機構為產品做全面性的準備，包括安全認證、可靠性測試、風險評估等，是長線布局的遠見，也是領先致勝的關鍵。」

儲能已是全球未來用電端發展的重要趨勢，台灣眾多電子製造商、系統廠與整合商，在全球市場相當具有競爭力。陳宗弘補充，「儲能是複雜、需高度整合的系統，UL從前期標案評估、財務分析、認證、風險評估，以及設計層面的認證，到建置中的風險、建置後的維護營運，都有完整、到位的專業能量，結合我們在地的儲能設備測試實驗室，可以攜手台灣製造商提升國際競爭力。」