有效運用水資源產能，再也不用擔心缺水

海淡，水電 主典虹吸水力發電機幫你搞定

今年五月，台灣相繼面臨乾旱、缺電危機，雖老天佛心、慷慨連下幾場大雨，但中長期的威脅感並未紓解。一套可同時解水、電之渴的虹吸水力發電機暨超導體淡化系統(簡稱超導系統)很快受到關注，而隨著全球海水淡化產能逐年增長及世界追求制定碳中和、零淨排的目標，該系統更有望成為國際綠電設備市場新寵兒。

這套超導系統棄絕傳統化學方式，而採用物理方法來進行發電及海淡技術；無需使用過濾網過、也沒有氯化鈉的污染，強調「用電而非用藥」做水質殺菌；系統不僅可用於海淡，也適用於電子廠的廢污水處理。超導系統的發明人-主典興業公司董事長盧順從表示，目前正在接洽科技廠商進行實際運作，也有國外買家密切接洽中。公司秉持愛護地球、珍惜資源的環保理念，很感謝各界肯定，「未來碰到枯水期，台廠再也不用擔心缺水問題」。

主典超導系統專門為有效運用水資源產能而生，是一套環保綠能系統。發明人介紹，運作原理與特色很簡單：一，當海水流進本設備的第一與第二段水道及儲水槽，水將會透過虹吸水力發電機自動發電，以虹吸原理帶動水輪機運轉，發電機、馬達運轉時產生的電力，就儲存至電控箱或供給超導體海水淡化處理系統使用。二，系統為往復式，不同顏色的桶子分別進行補水與電容脫鹽，待脫鹽完畢，氯離子及鈉離子會各別收集到氫與鈉的儲存桶，再用於其他工業用途， 同時將桶中已淡化過的海水排出；負責補水、電容脫鹽、排水的三道步驟就如此不斷循環、生生不息。

當超導系統正進行電容脫鹽，虹吸水力發電機也仍然可以邊運作發電、邊儲存電力。淡水將從特設水道流至淡水儲存池，海水則從另一水道流至海水排放池，隨即流出回歸海洋。盧順從強調，此設計提供了最佳的電容脫鹽及產水效率，創造民生飲用水、農業灌溉用水，還可用於小水力發電，同時解決缺水、氣候變遷，進而實現改善環境及愛護地球之理念!

隨著疫情緩和，主典興業12/2~4日將在南港二館 智慧水產養殖及育苗科技區 Q0419a登場展出，歡迎各界蒞場指教。

了解更多請上網：中文版www.youtube.com/watch?v=_H1Jlu65nu8

日文版drive.google.com/file/d/1t2dTIocx-Hd1tHvskqEa7NxGsnbbknq1/view

英文版www.youtube.com/watch?v=_H1Jlu65nu8