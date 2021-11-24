KidWind熱鬧登場 森崴能源與台電合贈「風洞」機

為期兩天的「2021 KidWind風力能源亞洲聯賽」日前熱鬧登場，百餘位來自全國國、高中學生組隊參賽，森崴能源與台電公司特別贈送一座利用風扇、壓縮機、高壓氣罐等裝置打造的「風洞」機供比賽使用，可在試驗管道內模擬出接近真實環境的人造氣流，檢驗模型的氣動效能機組，激發參賽學生的創意，達到綠色能源與教育推廣目的。

由長榮大學、工研院、台電、森崴能源等共同主辦的「2021 KidWind風力能源亞洲聯賽」，11月20-21日在台南工研院綠能所(沙崙科技示範場域)舉行，首日登場的是高中職組，次日由國中小組接棒競賽。

森崴能源指出，面對氣候變遷，綠色能源的開發與自然環境的共存，已是全世界人類的共同責任。近年來政府積極推動再生能源，其中風能的開發更是能源轉型的關鍵。綠能教育是能源永續發展目標中最為重要的一環，希望藉由知識、創意的競賽活動「從小紮根」。

主辦單位表示，KidWind風能競賽2003年自美國開始推廣，活動靈感來自風能挑戰WindEng，不論是老師或學生都感到十分有興趣，深具教育意義，2019年首度自美國引進台灣。藉由競賽問題思辨，進而探究解決，激發創意達到綠色能源與教育推廣之目的。

首屆「Kidwind風力能源亞洲聯賽」國際賽事，共有來自香港、新加坡及國內學校共35隊參賽，近200名選手參賽，獲得廣大迴響。今年受疫情影響，活動以 國內參賽者為主，擴大主辦第二屆「KidWind 風力能源亞洲聯賽」暨風力能源創意競賽，透過國小、國中到高中跨階段的主題式國際能源教育競賽，向全世界傳達有關再生能源的知識。

為強化寓教於樂目的，Kidwind風能競賽臉書網站上，提供各種風能小知識等相關資訊，如，介紹台灣的風電現況、風力發電機、葉片、垂直軸、水平軸風力發電機的種類及儲能蓄電池的保養、維修等，讓參賽學生從中學習並能善用這些完整充實的風能知識，創造綠色能源的未來機會。