創新綠能服務 亞福儲能獲新創事業獎

亞福儲能開發綠色創新鋁電池及製程設計，研究團隊不斷嘗試新材料及技術突破，致力以安全環保為方向解決產業難題，並已啟動量產建廠規劃，同時布局綠電與碳經濟市場，落實永續、信賴的企業宗旨，在儲能產業快速成長下電池的需求攀升，備受市場期待，於200多家新創企業中嶄露頭角，榮獲經濟部第20屆新創事業獎。

新創事業獎被譽為國內新創界最高殊榮，樹立新創企業營運模式與產品技術之創新標竿，2018年成立的鋁電池業者亞福儲能，營運團隊來自杜邦、英威達及工研院，具跨國經營管理及化工研發背景，以布局全球之目標及經營策略，投入營運管理、研發製程等。

亞福發展總監蘇修賢表示，亞福注重營運模式創新與人才教育訓練，於新創階段即導入5S管理、內稽內控循環制度、六標準差(6σ)等，並開設亞福通識與領導學院，建立開放溝通與團隊合作的學習型組織，旨在將優秀台灣人才與技術實力帶向國際舞台。

亞福儲能研發之鋁電池技術，已大幅超越過去工研院及史丹佛大學的研發成果，例如能量密度大幅提升、配方與材料創新，鋁電池具備4C至100C快速充放電(30秒至15分鐘完成充電或放電)、高耐候性(可工作溫度-40℃至80℃)等優勢，且未使用有機溶劑、衝突礦產，發展具回收可行性之材料，創造差異化的應用優勢，預計今年提出10件以上的專利申請，近期也獲頒環保署綠色化學應用及創新獎，肯定鋁電池的安全及環保價值。

碳經濟已在全球發酵，國內許多銀行為響應低碳永續，未來碳排量高的企業將列入融資黑名單，影響營運競爭力及ESG評比。亞福儲能已正式參與RE10x10，啟動第一度綠電使用，目標2050年前達成RE100目標，並與多家大型發電業者簽訂合作，協助企業展開綠電交易、碳經濟服務模式，並搭配具有回收效益的鋁電池儲能技術，根絕電池燃燒與爆炸的風險。

蘇修賢總監建議，邁向RE100應循序漸進、分階段進行，可從辦公室層級開始，逐步擴大至單一廠區，最後再推向全球營運據點，達成綠電與減碳目標，共創永續雙贏。