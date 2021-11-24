亞航取得「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」案

「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」案於本(11)月23日宣布決標，由亞航公司得標，合約期間自民國111年1月1日至115年12月31日，合約額度17億餘元，後續得擴充3年。

亞航公司自95年起承接「空軍松山基地指揮部修護補給隊委託民間經營」案迄今，經營績效均達合約規範要求，本次新案開標，亞航正是憑藉著上述優勢，再獲評審肯定，因而取得本次標案。

空軍松山基地負責FK-50、BH-1900型機行政專機及查核任務(檢查天空和地面之間的相關訊號，讓飛機的導航系統，可以精確的飛在航道上)，所屬修護補給隊負責FK-50型、BH-1900型兩型機及查核系統維修護任務，於民國95年首次委商，亞航公司即承接經營，期間歷經合約擴充、成立新案開標，均由亞航公司持續經營。

亞航公司為亞洲地區第一個取得美國聯邦航空總署（FAA）維修認證之專業飛機維修公司，除擁有ISO 9001：2015年版品質認證與AS9100:D/AS9110:C國際認證，亦經中華民國民航局評鑑合格之航空維修訓練中心外，並獲中華民國、美國FAA、日本、韓國、俄羅斯、泰國、馬來西亞等14國航政主管機關之專業飛機維修認證，具備75年飛機維護經驗之專業維修公司。

亞航以豐富的維修經驗、快速的物料支援、嚴格的品管檢驗，並獲得FK-50型機原廠Fokker公司獨家授權、BH-1900型機原廠Textron及查核裝備原廠NSM公司在台唯一授權，擁有完善的工程技術支援。

亞航董事長盧天麟表示，亞航公司不以達成合約規範績效而自滿，公司內部自訂比合約要求更高之績效指標，於經營計畫書內承諾空軍，維持機隊高妥善率及品質安全維護，確保任務執行順遂，並且每月檢討績效指標達成情況，提供客戶更好的服務，彰顯政府規劃軍工廠委商經營成效。