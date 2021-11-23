ViewSonic 躍升全球互動數位白板第一大品牌

根據研究機構FutureSource的最新報告顯示，全球視訊與教育科技解決方案領導品牌ViewSonic在2021年第三季全球互動數位白板市場中躍升至第一名（不包含中國市場），銷售量相較去年同期大幅增長87%，遠遠高於整體市場成長率的7.9%。

ViewSonic董事長朱家良表示：「ViewSonic致力於開發創新解決方案，以滿足企業和教育市場的需求。自2016年推出ViewBoard智慧互動電子白板以來，市場表現快速成長，不到五年就成為全球市場第一品牌。ViewSonic提供整合硬體、軟體的解決方案，持續創新產品設計與提供更好的使用經驗、以及可以同時滿足教育和企業的需求，都是讓我們在業界得以勝出的關鍵！未來，我們將繼續為客戶提供最佳化的解決方案。」

ViewSonic的教育科技解決方案，整合硬體ViewBoard智慧互動電子白板和myViewBoard數位教學平台，透過豐富的教學工具，創造一個身歷其境的互動式學習空間，帶來更好的教學體驗。全系列ViewBoard支援24~98吋不同的螢幕尺寸，以適應各種場景。舉例來說， 小型的ViewBoard可以讓在老師在家教學使用，或是應用在小組討論，促進溝通效率。由於具備10點多點觸控功能，提供流暢且靈敏的手寫體驗，讓多位使用者能同時書寫或繪圖。

myViewBoard是一個多功能數位教學平台，專為互動教學與協作所設計，無論是教室內、遠距，或是複合式教學，皆能滿足不同情境的需求，並有效提升學習成效。此外，因應老師的痛點與回饋，ViewSonic持續更新myViewBoard數位教學平台，不斷強化功能與優化使用介面，帶來更好的教學體驗。myViewBoard的使用者來自全球的教育工作者、學生和專業人士，目前已有超過460萬名註冊用戶。

ViewSonic的教育科技解決方案也獲得業界高度肯定。ViewBoard系列產品和myViewBoard數位教學平台於2021年獲得Tech & Learning雜誌評為「最佳開學教學工具（Best Tools for Back-to-School）」獎項，myViewBoard數位教室(Classroom)也獲得EdTech Breakthrough第三屆教育科技突破獎「年度最佳整體線上學習解決方案」的殊榮。

除了教育現場，ViewBoard也很適合應用在企業中，不僅提供高品質的視訊會議體驗，還可透過內建的分享和協作功能，支援跨區域溝通，增進會議討論與提升團隊合作效能。