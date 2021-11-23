慧景科技創新能源監控軟體 榮獲「新創事業獎」

由經濟部中小企業處主辦的「新創事業獎、中小企業創新研究獎暨小巨人獎」，昨（22）日假臺大醫院國際會議中心盛大舉辦。今年共有 66 家得獎企業，其中新創事業獎分為科技產業組、創新產業組以及創新服務組，三組別共 20 家企業獲獎。

慧景科技 thingnario 具備資通訊專長與 AI 人工智慧先進技術，聚焦再生能源領域，以 SaaS 軟體產品切入產業生態系，協助客戶落地，更提升業主管理能源資產的價值，並複製到全球市場，獲得評審的青睞。

慧景科技為 2021 台大創創中心團隊之一，創業規模正處於 1 到 10 階段，因此在組織擴大、領導管理、財務治理等相關議題上，都是被輔導的重點類別。台大創創中心執行長曾正忠表示，慧景科技過去有帶領團隊、創業及公司上市的經驗，加上以 SaaS 軟體切入產業的創新商業模式已通過驗證，目前正是團隊快速成長的階段，並且大力拓展海外市場，皆是獲獎的關鍵。

今年為慧景科技成立的第四年，以能源監控產品於海內外管理超過 2,000 座案場，裝置容量超過 1GW，為國內市佔率最高的能源監控軟體廠商。thingnario 共同創辦人、台大資工系徐宏民教授指出，將人工智慧應用在光電領域上，增進管理效率與自動化是全球科技趨勢，台灣近年正高速發展綠能，勢必要納入前瞻技術，政策才有機會落地，進而促成能源轉型。

慧景科技董事長張維均表示，在 AIoT 工控領域的首要痛點是「穩定」，因此慧景科技無論在資料擷取、系統架構、和資安防護上，都使用與銀行連線等級相同的底層技術，確保客戶資料不間斷收取 20 年以上，仍可確保系統穩定與效率，是受到客戶信任的主因。

張維均進一步表示，慧景科技未來3年的目標是將能源產品推向東南亞市場、市佔率超過 20%，目前初步預估已有數十個客戶，盼藉由獲得國家級獎項肯定，快速在全球廣大的市場提高 thingnario 品牌認知。