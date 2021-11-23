臺中軟體園區力促智慧應用多元合作新引擎 助工產業智慧升級

臺中軟體園區定位發展大數據、人工智慧、物聯網、雲端運算及文化創意等知識密集產業，並積極鏈結區內廠商資源協助新創產業，為展現區內創新應用能量，特於今（23）日舉辦「臺中軟體園區創新成果發表會」，並安排逾20家區內外廠商設置攤位展示公司能量，藉此讓更多廠商認識園區的優勢，讓區內外廠商相互鏈結，驅動各式創新應用蓬勃的展現。

經濟部加工出口區管理處簡茂松副組長表示，臺中軟體園區發展至今，已核准193家廠商投資進駐，投資金額超過130億元，園區持續積極導入智慧創新與人文能量，本次活動將展現區內廠商成果能量及參展廠商各式智慧應用解決方案。這次的活動以「科技人文智慧創新激盪跨域多元整合」匯聚本園區22家企業及區外廠商共同設置攤位展示臺中軟體園區AI及新創的能量，盼藉由此機會使區內外廠商互相鏈結，認識中軟園區之特色及優勢，希望激盪出多元整合模式，打造科技人文共創的產業空間。

經濟部加工出口區管理處簡茂松副組長。圖／陳嫣蔚攝

簡副組長進一步表示，希望藉由本活動使軟體園區和製造端在技術上有更多的交流，以補足產業界在軟體方面的缺口，包括AI人工智慧導入及光學檢測，更能夠大幅提升製造業的生產規模、品質提升、解決缺工等問題，促進產業供需端的創新合作模式，進一步帶動整體園區發展，打造科技與人文共存的產業園區。

本次活動與台中市電腦公會、臺中軟體園區發展產學訓聯盟、經濟部工業局大里工業區服務中心、台中市大里工業區廠商協進會等單位共同合作，並邀請科技產業園區、工業區、工商軟體與工協會等單會共襄盛舉。另外，本次亦安排台灣人工智慧協會蔡孟學AI專家分享AI人工智慧應用領域與成果案例，帶給產業發覺智慧化轉型契機。

台灣區流體傳動公會顧問、台灣人工智慧協會執行總監蔡孟學。圖／陳嫣蔚攝

臺中市工商協進會副總幹事林銀穀。圖／陳嫣蔚攝

臺中市電腦公會理事長陳嘉鎰。圖／陳嫣蔚攝

本次成果發表會共計22家廠商展現創新研發成果。其中，臺中軟體園區廠商包含喜鵲生活的智能販賣機AI智慧零售應用導入，透過收集後端消費數據、會員數據，並利用AI機器學習進行消費、供應鏈庫存管理及預測，精準行銷智能選品；永智顧問提供碳資產管理的全方位服務，協助中央主管機關與地方政府規劃建置溫室氣體管制相關法規及執行國際合作，同時也協助企業進行溫室氣體減量工作；台灣脈動展示自動化控制，包含控制器、I/O運動控制模組等產品設計開發，以及客製化產品設計等全面整合性解決方案；仁安資訊榮獲2021台灣精品獎，其首創5階段CNC培訓流程，透過實體3D模擬來展示切削的過程，增加數控技能熟練度；雄欣科技以數位轉型的角度出發，技術包含融合性人工智慧、大數據分析、物聯網感測、資料湖泊技術、以創新價值與體驗為中心的混合雲管理系統。此外，僑光科大也共同參與臺中軟體園區3D空間與AR導覽展示。

仁安資訊榮獲2021台灣精品獎，其首創5階段CNC培訓流程，透過實體3D模擬來展示切削的過程，增加數控技能熟練度。此外，仁安資訊長期與國內技職院校配合工科學生學習使用。圖為總經理陳清安。圖／陳嫣蔚攝

雄欣科技以數位轉型的角度出發，技術包含融合性人工智慧、大數據分析、物聯網感測、資料湖泊技術、以創新價值與體驗為中心的混合雲管理系統。 圖／陳嫣蔚攝

台灣脈動展示自動化控制，包含控制器、I/O運動控制模組等產品設計開發，以及客製化產品設計等全面整合性解決方案。圖／陳嫣蔚攝

永智顧問提供碳資產管理的全方位服務，協助中央主管機關與地方政府規劃建置溫室氣體管制相關法規及執行國際合作，同時也協助企業進行溫室氣體減量工作；台灣脈動展示自動化控制，包含控制器、I/O運動控制模組等產品設計開發，以及客製化產品設計等全面整合性解決方案。圖／陳嫣為攝

加工處為推廣產業智慧製造，協助製造業解決智慧化生產過程中的瓶頸，本次活動也特地安排參訪「中軟園區5G AIOT 示範場域」，藉由提供產業一站式服務開放產業蒞臨參訪與體驗，協助廠商了解智慧工廠解決方案的樣貌，發掘內部智慧化轉型契機，並促進產業交流與跨域合作機會；藉此讓更多廠商認識園區的優勢，吸引更多廠商能量的注入，進而促成技術合作或投資進駐機會，形成臺中軟體園區生態圈，達到共生共榮穩定成長之目的。