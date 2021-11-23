蘇貞昌院長與工業區廠商聯合總會座談

蘇揆率閣員出席 暢談施政成果並盼工業區廠商力挺政府

中華民國工業區廠商聯合總會22日假台北喜來登飯店舉行「與行政院蘇貞昌院長座談會」，蘇院長率同內閣團隊出席，並向在場廠商代表報告政府各項重要政績，包括成功守住非洲豬瘟、對抗武漢肺炎疫情有成、把握契機讓經濟逆勢成長，使全民得以共享經濟成長果實…等。蘇院長並強調，世上雖無100分的政府，但蔡政府盡心盡力，所做所為都是替人民謀福祉，期盼工業區廠商力挺政府、共同為民謀福利。

工業區廠商聯合總會理事長賴博司、三位副理事長魏雅庵、董正宗、許正雲、監事會主席王清水、榮譽理事長秦嘉鴻、總顧問賴文祥、創會理事長黃宗源、前理事長蔡圖晉、監事會輔導主席翁登福以及來自全國工業區廠協(聯)會理事長熱烈出席。會中行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、勞動部部長許銘春、環保署署長張子敬等首長與工業區領袖座談。並邀請國立政治大學副教授鄭安廷就「協助工業區邁向SDGs永續發展指標」進行專題演講。

蘇貞昌院長率同閣員與工業區廠商聯合總會理監事等合影，前排左起張子敬署長、政委羅秉成、政院秘書長李孟諺、沈榮津副院長、蘇貞昌院長、賴博司理事長、榮譽理事長秦嘉鴻、王美花部長、許銘春部長。圖／黃全興

蘇院長指出，政府不僅讓農民的「三保一金」四大福利措施全數到位，也逐年提高幼兒育兒津貼、普及學生營養午餐、大幅增加老年長照預算、以及推動全國中小學「班班有冷氣」等重要政策，政府持續推出「加薪、減稅、增福利、減負擔」等各項措施造福國人。蘇院長同時也向與會廠商說明政府對於四大公投案採取不同意立場的理由，爭取人民的支持。

賴博司理事長致詞時，首先感謝蘇貞昌院長所帶領的行政團隊，不僅有效防堵非洲豬瘟，國內疫情也控制的很好，同時在疫情嚴峻時期協助工業區廠商取得口罩，讓廠商得以維持正常營運，目前國內經濟內冷外熱，工業區廠商絕大多數生意興隆，這都要歸功政府的有效領導﹔但目前廠商仍面臨勞動力缺乏及廢棄物清除及處理的困境，仍有待政府相關部會協助解決。

行政院副院長沈榮津代表蘇貞昌院長出席工業區廠商座談會，由左至右為許銘春部長、王美花部長、沈榮津副院長、賴博司理事長、張子敬署長。圖／黃全興

擔任座談會引言人的魏雅庵副理事長表示，很榮幸邀請到國立政治大學鄭安廷副教授，分享工業區該如何邁向永續地發展。他說，SDGs作為世界各國發展的普世精神，應用在經濟、環境及社會各個領域，而在SDGs目標與細項工作內容中，甚麼是影響我們工業區廠商經營成本與提升產業競爭力事項，未來也勢必會出現類似歐盟發展出歐盟「碳邊境稅」這個貿易規範下的產業挑戰。因此，期盼政府除了針對行政管理上建立相關法規制度的同時，應兼顧台灣中小製造業技術發展與扶植產業所需。

座談會中工業區廠商聯合總會提出四項提案：一、工業區廢棄物問題問題日益嚴重，建請中央政府正視，協調經濟部、環保署與地方縣市釐清工業區廢棄物處理權責執掌問題並積極處理工業區廢棄物問題。二、全台多處焚化爐歲修造成廢棄物焚化量能不足，許多廢棄物被原有清除處理業者拒收或哄抬費用，建請中央政府暢通事業廢棄物清除處理管道與管理市場合理價格。三、產業園區缺才、缺工問題嚴重，建議政府多管齊下，解決廠商經營困境。四、瑞芳工業區需增設汙水處理廠。沈榮津副院長、王美花部長、許銘春部長、張子敬署長均有建設性回應，獲得在場工業區領袖熱烈掌聲。