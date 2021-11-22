萬里遊科技啟動科技教育新里程碑

世界正邁向「疫後生活」，新創將在其中扮演重要角色；近日舉辦的「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華」中，台北市政府邀請新創公司參展，其中萬里遊科技股份有限公司展示遊戲編程與自行開發數學解題Line機器人等創新科技教學，倍受矚目，副總統賴清德、台北市長柯文哲、台北副市長黃珊珊、台北市產業發展局林局長等皆蒞臨參觀。

台北副市長黃珊珊問萬里遊科技股份有限公司在董事長陳柏安：「數學解題機器人幫忙學生解題數學做這麼多事，那人腦呢？」陳柏安巧妙回答：「發明更多讓生活便利與創新的科技。」疫後新創的應變能力與新趨勢，創新產業共同攜手實踐台灣成為名符其實的科技寶島。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊與台北市政府產業發展局長蒞臨2021創新創業嘉年華展會為台北市創新創業主加油打氣。圖／萬里遊科技股份有限公司提供

萬里遊科技股份有限公司在董事長陳柏安的帶領下，旗下「AiFunSchool愛放學」以多元學習為不同年齡層孩子系列規劃課程；自學齡前Stem/Steam積木式親子DIY教材，到國小遊戲編程，延伸至AI生活智能，數學解題機器人、音樂機器人等等，未來將邁向Meta世代的新學習模式，提供孩子一個贏在起跑點的趣味學習環境。

教育跟「國家競爭」息息相關，不只是口號，而是必須往下扎根，陳柏安表示，「AiFunSchool∕愛放學」以輕鬆有趣的課程，讓孩子在下課後真正愛放學，而不是壓苗助長式的學習，將Stem/Steam、遊戲編程、AI科技教育融入生活中，創新教育要在各種教育場景、各科課程運用更多電腦科技，讓孩子自然養成與時俱進的能力與習慣。

台北市副市長黃珊珊（左二）傾聽萬里遊科技股份有限公司創辦人陳柏安（左一）說明，深入了解AI智能科技教育的發展。圖／萬里遊科技股份有限公司提供

科技日新月異，學習不是終點，而只是善用工具，「AiFunSchool愛放學」帶動更多新趨勢，幫助萌芽中的孩子獲得適合的學習與能力，厚植基本素養。Stem/Steam、AI科技、Meta方興未艾，更是未來改變世界不可或缺的基礎，從小啟發孩子發揮全部的潛能，提高數位智商與科技素養，不是只有在校園的學習以外，社會教育機構必須也一起動起來。

萬里遊科技股份有限公司啟動科技教育新的里程碑，啟發孩子邏輯思維的能力，旗下品牌從AiFunSchool到MetaFunSchool提早為孩子教育佈局與科技整合，翻轉原來的教育體系與教育方式，突破原來的學科限制，跨領域學習，「AiFunSchool」與「MetaFunSchool」不遺餘力地培植孩子與世界接軌，是台灣不可或缺的教育機構，將成為科技教育品牌的領導先驅。