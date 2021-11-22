影像分析科技新突破！STAI智慧安防里程碑

預測犯罪追蹤軌跡，打造360度安全守護，數月前新聞曾報導社區安全事件，一名國小女學生由母親送抵補習班大樓後，某男子形跡可疑尾隨小女生進入大樓，所幸該母親機警叫住小女生而化解危機。試想一下，如果沒有這位機警的母親預警到異狀，這位女學生的後果是否將不堪設想？現實中很多犯罪行為並非一眼即可看出，而是透過一連串的行跡嗅出可疑。為了更好的保護人身安全與公共安全，許多公共場所、廠辦大樓、校園社區都會架設監控攝影機。但是，許多憾事仍不斷發生，靠事發後調閱監視器影像，無法做到事前預防，全民安全需要能夠「防範於未然」提前攔截悲劇發生。為此，結合人工智慧AI的突破性產品「STAI智慧時空」，提供智能影像推理與分析服務，透過最新AI智慧科技，預測警示即將發生之犯罪事件或是危險行為，迅速掌握犯罪者的移動軌跡，縮短大量追查時間，做到360度安全防護。

AI 影像推理分析，公共安全管理不可缺

STAI 將AI智慧運算最大化，其科技先進之處主要在預測事件與追蹤軌跡；運用多項影像辨識偵測與具人工思維的AI系統，分析眾多監視攝影機所傳回的影像，結合時間、空間數據和人(物)間關係做出統整，即時準確的偵測並推理出事件的來龍去脈，找到關鍵人(物)，以此搭配物業管理保全系統，便能全面完善的保護民眾。就對安全防護最有貢獻的「預測複雜事件」功能而言，可以針對不同需求設定指令給AI，當SATI發現超乎AI設定的異常畫面時，會先依據不同片段畫面推理判斷是否可疑，而後自動發出警示以便即時做出應變。而追蹤犯罪的「立體追蹤軌跡」，在鎖定特定人或物件之後，提供智能化影像推理與分析，不斷搜尋影像、回溯且快速找出其路線的軌跡，包含平面與立體面樓層，進而模擬出動線，省去耗損大量人力與時間調閱影片。新加坡最大私人保安集團-策安Certis集團CDO 數位長符史山特別跨海連線站台記者會，他表示：「在後疫情時代，如何在現有的人力資源下，應用科技提高保安服務品質，是重要目標。將STAI的服務未來應用在大型公共場域，通過建立起一套即時偵測系統，確保增強安防監控能力的同時，優化民眾各場域體驗。」

應用領域涵蓋俱全 快速完整掌握安全關鍵問題

除了保全物業管理之外，SATI可以廣泛運用在各領域上，包括：安全防衛、人身安全、工安管理、友善社區。例如在商業大樓、廠房、車站、購物中心、遊樂園、停車場等室內戶外空間，即時偵測與辨識異常事件、即時追蹤目標並通報警示，有效預防犯罪與事故發生；STAI是成就各種智慧應用服務的最後一哩路，完善智慧城市、智慧交通、智慧大樓、智慧工廠、智慧校園的發展，改善公共安全與建構更友善的生活環境。

STAI 在美國已申請／取得20項以上專利的核心技術「在地運算(In-Data Computing)」，可說是突破過往影像分析技術的關鍵大腦。於台北、新加坡、美國設有辦公室的核桃運算股份有限公司董事長 許有進博士表示：「STAI智慧時空」， 是一個擁有「在地運算(In-Data Computing)」核心技術，結合AI人工智慧、大數據、IoT、影像分析等新興科技，已經突破到在沒有人類幫助下，可偵測出六個關鍵問題，包括發生什麼事？何時發生？在哪發生？誰曾經參與？相關人在哪裡？以及接下來會發生什麼？目前已和國網中心及新加坡Certis集團合作，目前成功佈署在沙崙智慧綠能科學城以及生活工場竹北旗艦店，未來更可廣泛運用在經濟層面上，在智慧商店的熱點分析、人流動向分析，創造更大商業價值。智慧時空將360度完整提供不受時空限制的安全防護服務。」

想了解更多可上核桃運算官網：https://www.bigobject.io/

STAI 產品介紹影片：https://drive.google.com/file/d/1RdYZ_f1WHlIIKO6ChfqbQSp22R6LMNIX/view?usp=sharing