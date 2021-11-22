中小型工廠數位化 北爾Can help!

2021年華麗轉身成解決方案提供者

因應工業IoT、數位化等新科技需求湧現，北爾電子三年前就超前部署、投資數位化及可視化技術，迄今完成從單機販售轉型成為解決方案提供者的變革計畫；為提升品牌價值，今年更佈建經銷商分級及專屬系統整合商制度，為旗下業務四個主要產業—能源、基礎建設、製造（包括半導體）、海事，分別架構起專屬的系統整合商，預計總共要引進14至16個系統整合商成為合作夥伴。

北爾電子亞太業務協理林巨範受訪表示，從銷售硬體、工業網通設備轉型成為工業4.0解決方案的提供者，北爾電子專注於數位化及可視化兩大優勢，今年受惠於順利承接充電樁設備及半導體業關鍵客戶訂單，業務成長亦超過預期。北爾電子希望透過經銷商進行分級管理(能夠銷售北爾電子解決方案的經銷商必須經過認證)制度的垂直深化，有效擴大推廣解決方案，不止台灣，接踵亞太市場的布局亦將有進一步突圍，包括建置東南亞、東北亞、南亞、大洋洲等亞太區經銷鏈。

林巨範指出，北爾電子產品一向採取開放式平臺，其智慧人機的連接能力，除了PLC之外，還可以連接機械手臂、電子磅秤、帶二維條碼的標簽機及其他各種智能型感應器。他強調，「智慧人機的兩個重要功能就是PLC的通訊協議及畫面呈現的工具，北爾電子的產品還可以跟其他種類的控制器溝通，所得到系統參數及生產配方後可以直接登入資料庫做數據比對，避免生產異常造成的損失」。

這兩年北爾電子的數位化解決方案因設計的整全優勢而遍地開花，包括公共設施、生產設備、自動化加工、各產業機器設備，甚至半導體設備都有該牌提供的相對應解決方案。北爾電子資深經理黃文昌表示，北爾電子的數位化解決方案，化繁為簡、簡單上手，就是透過其產品達到閘道器的功能，藉以跟設備上的控制器直接溝通得到即時的資訊，進而整合資料庫裡的生產排程和關鍵零組件的磨耗狀況清單，主動通知設備維護人員利用生產排程空檔來達到預知保養的功能。

可視化戰情室系統是北爾電子口碑行銷十分成功的另一解決方案，今年並祭出專為吸引中小企業入門的價位。黃文昌指出，很多工廠使用的設備及人機都很老舊，要做數位化轉型較困難，同時往往這些設備還堪用，如果更換PLC還需要重寫程式且所費不貲，於是成本考量導致一些傳產業老闆對發展數位化遲疑不決。

對此，北爾電子的可視化戰情室系統所需要的基本條件，是只要客戶工廠的控制器有通訊介面，北爾電子的通訊設備就可與其通訊，利用北爾開發的工具找出所需收集數據對應在PLC的暫存器位置，接著再將這些暫存器位置設定在智慧人機上，所收集到的數據就可即時送到廠內邊緣伺服器或是雲端資料庫達成工廠數位化的需求。戰情室獲得的資訊以可視化方式呈現，不僅可以知道生產狀態，甚至想知道產品何時能出貨，也可直接在戰情室上呈現。

為了讓客戶對數位化更有信心，北爾電子亞太總部的戰情室刻意採用了20年以上的老舊PLC、工業電腦等設備，以突顯其解決方案不用汰舊換新PLC也能具備數位化連網的能力。今年疫情期間，北爾電子還利用攝影機及手機做戰情室的遠端監控，讓海外經銷商也可以線上操作、向客戶展示戰情室的數位化功能，因此就網羅不少有為者亦若是的優質SI加入，走上與北爾電子並肩前進之路。