什麼都不做等於自殺 數位轉型迫在眉睫

叡揚資訊邀中小企業與數位大師座談，分享成功轉型經驗

天來創新集團董事長暨臺灣數位企業總會理事長陳來助今（20）日受叡揚資訊邀請出席「與大師對談中小企業數位轉型實戰心法」時表示，企業未來十年將面臨「全球2.0、台灣3.0、工業4.0」三大挑戰，數位轉型已不是做不做的問題，而是「什麼都不做等於自殺」，因為全球營運環境正在大改變。

近年來數位轉型遍地開花，一開始就採數位營運思維的Uber Eats 、Foodpanda 、PChome等企業，在疫情衝擊下，反而逆勢成長。叡揚資訊邀請天來創新董事長陳來助、臺北商業大學校長張瑞雄、中華民國電腦學會理事長潘城武、勤友光電總經理陳志政分享數位轉型概念與成功轉型經驗。

數位變革能因應減碳需求，三通策略迎接未來挑戰

天來創新集團董事長陳來助出席「與大師對談中小企業數位轉型實戰心法」時指出，台灣企業面臨三大挑戰，數位轉型已不是做不做的問題，而是「什麼都不做等於自殺」。圖／蔡淑芬

陳來助近年來陪伴許多企業二代走過數位轉型，他發現目前企業面臨最大挑戰是「減碳」要求，他舉台積電日前發佈供應商2030年前需達到減碳20%以上，未能達標的供應商恐丟掉訂單，大廠對供應鏈要求減碳不只有台積電，而是全球趨勢，即表示全球所有產業將面臨重大變革。

因此，陳來助認為未來企業要成功的方程式「數位轉型＝數位科技＋零碳商模」。如何成功完成數位轉型？陳來助提出三「通」策略，即「組織要通、流程要通、系統要通」，不僅僅數位工具應用，最重要是營運商模的變革，在時程上也要效法「天下武功唯快不破」的中心思想，方法就是「週轉率×數據」，透過收集使用數據，快速做出顧客需求反應。因此，未來企業成功新契機應是讓「數據進得來，服務出得去，未來才會發大財」。

因應「隨選經濟」 商模變革是成功策略

張瑞雄校長也觀察到「隨選經濟」的營運環境，消費者已習慣24小時服務，不管任何產業都不得不運用數位科技工具強化服務，例如客服系統需導入機器人客服；金融業導入金融科技；圖書館已沒有實體書的數位閱讀模式，連教育也要採取更數位化教學模式。

陳志政總經理對勤友光電近年來營收成長快速原因，他說啟動數位變革只是階段性工具，主要的改變還是商業模式的改革，他舉例，勤友光電銷售整機設備，能否協助客戶在其它生產設備上採「設備＋」的概念來服務客戶，是勤友光電贏得客戶的重要關鍵。為了達到這個目標，勤友光電過去採用了叡揚資訊的Vital BizForm、Vital KM 、Vital CRM三大工具協助數位變革，提升公司營運效能。

叡揚資訊董事長張培鏞回想20年前，不管是醫療院所或政府部門，在行政效能與紙張使用上，在今日數位化時代真的不能夠想像，他以大型醫院為例，若沒有數位化，門診大廳掛診民眾等待的時間冗長，醫護人員又得把剛掛完號的門診單用推車一車一車推到診間分派。大型企業在20年間，隨著數位工具的進步，在數位轉型上比起中小企業快速很多，中小企業礙於資源及數位人才不夠，數位轉型只能存在夢想。張培鏞指出，叡揚為了幫助中小企業成功數位轉型，推出「中小企業數位包」，以一站式購足的雲端服務方式。數位包裡含有數位表單、流程數位化工具，如CRM、KM、電子公文。

張培鏞說，為了協助企業營運商模的有效變革，叡揚資訊也採夥伴合作方式建構產業生態系，解決各行各業的痛點，同時也採雲端服務模式減少企業數位導入成本，並透過經銷夥伴合作，協助盤點企業數位需求，讓數位轉型之路走的更為順暢。