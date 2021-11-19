中小企業處舉辦國際論壇 為企業建構嶄新商機

經濟部中小企業處110年度推動「中小企業服務優化與特色加值計畫」，11月19日特別舉辦一場「服務新常態特色新思維國際論壇暨成果發表會」，活動當天更規劃亮點輔導企業的線上成果展，從輔導與需求兩端，透過整體設計與視覺包裝，為中小企業找尋新商業模式的軌跡。

中小企業處邀請多位品牌行銷菁英及美學設計專家同台分享，包括iF Design評選為世界前50大設計公司CRE8、2021台灣手沖飲料店排名第一名的可不可熟成紅茶、台灣Martech第一品牌的awoo阿物科技、台北新畫堤策展團隊樺致形象設計，與2021年第56屆金鐘獎主視覺設計團隊洋蔥設計，暢談最新創意思維與組織管理技巧、品牌經營策略、場域設計導入與商圈營造。

中小企業處副處長陳秘順表示，後疫情時代，消費者在產品與服務的需求產生了很大的變化，對於顧客體驗與溝通、品牌訴求、虛實整合的通路與行銷以及在地特色連結等面向的期待，變得更加地嚴謹與重視。面對大環境的趨勢變遷，中小企業更必須翻轉服務的模式和產品開發視角，透過以人為核心的顧客價值，用有溫度的文化底蘊，培養企業的鐵粉，在新常態中，創造企業營運契機，搶攻嶄新商機。

中小企業處副處長陳秘順（左）接受電子媒體採訪，建議中小企業必須翻轉服務模式，透過以人為核心的顧客價值，創造企業營運契機，搶攻新商機。圖／黃台中

本次系列活動除舉辦實體的見面分享會，也透過線上直播的方式吸引服務業、中小企業、科技應用、新創業者等各界人士超過500人參與。CRE8創辦人暨執行總監Kris Verstockt與可不可熟成紅茶副總經理林青翰，以Innovative Thinking與打造創新體驗為題，分享創新思考與品牌經營的重要性；台灣最會發 E-mail 的男人awoo阿物共同創辦人李振瑋強調，AI時代智能行銷已成為不可忽視的顯學。精通城市場域營造與形象設計開發的樺致形象設計總監楊佳璋與洋蔥設計創辦人黃家賢，則以自身經驗及獲獎作品展現，帶給現場參與的中小企業更多打造完美品牌的設計底蘊。

經濟部中小企業處「中小企業服務優化與特色加值計畫」推動至今，已輔導超過300家中小企業，診斷諮詢服務超過400次，培育人才超過2,500人，每年協助企業提升商機高達5千萬元。

中小企業處強調，中小企業是台灣經濟發展的支柱，政府積極投入各項資源，除了促成國內業者的跨業合作，也持續帶動中小企業與市場進行連結，持續掌握國際創新的發展趨勢，並依循政府的產業創新、新南向以及地方創生等政策方針，協助我國中小企業與國際接軌拓展商機。歡迎有意尋求服務優化與商品設計加值之企業，上「中小企業服務優化與特色加值計畫」官網查詢。（https://www.experiencedesign.tw/）