中小企業處集結五大創新輔導計畫助企業共創未來

為活絡國內創新創業的環境，打造有利於新創企業發展的生態圈，經濟部中小企業處多年來積極透過企業x新創x育成的體系，並結合產、政、研的資源與能量，規劃各項新創企業輔導計畫，協助臺灣具發展潛力的新創公司能夠加速成長。亮眼的成果在11月18日開幕的2021年Meet Taipei 創新創業嘉年華展完整呈現。

本屆Meet Taipei創新創業嘉年華，中企處特別集結「促進創育機構價值鏈提升計畫」、「推動中小企業創育機構發展計畫」、「臺灣創業合作發展計畫」、「推動城鄉新創產業發展計畫」及「先進產業策略性落實計畫」等5大項新創輔導計畫及其24家輔導企業，打造「共創未來」主題專區。

「推動城鄉新創產業發展計畫」是中企處特別針對城鄉發展所需的環境空間、人才培育以及概念行銷等3大標的，透過資源的投入以及適切的輔導措施，協助成立未滿5年的新創企業在有限環境下，建立起合理的營運模式、穩定扎根，吸引人才返鄉就業；同時也透過「生產」、「生活」、「生態」三生一體的永續經營模式，鏈結新創企業與城鄉場域進行概念性實證，建立起健全的新創商業模式。

今年度這項計畫共輔導3家極具潛力的新創企業，分別是悠由數據應用公司、巨量移動科技公司、大心生物科技公司，領域跨足智慧農業、智慧醫療以及智慧照護等3大領域，目前3家企業都已發展出初步亮眼的成果。

悠由數據應用資料科學建立農業新價值

悠由數據應用公司2019年成立，致力於應用資料科學收集土壤中的含水量、溫度、濕度等參數進行大數據分析及模型建立，預測未來農作物的採收時程、產量、價格、品質等量能波動，提供產地的風險分析和市場情報的預測服務，進而促成整體的供應鏈能夠更穩定，讓農民的收穫與報酬能提高外，也能使得農民、盤商與消費者的關係變得更加友善，將傳統農業轉型成為富有競爭力的科技農業。

悠由數據應用公司展攤。圖／中衛提供

目前，悠由數據應用公司服務的土地面積已從最初的24公頃，提升到600公頃，明年更會增加至6,000公頃；同時，也發展出全新的「比特莊園農作物演算系統」，協助位於高雄的百賢農產在建模的過程中，找出毛豆的生長關鍵參數，適時地因應變化做滾動式的調整，除了確保毛豆的品質與產量，也能協助種植經驗的保存。

巨量移動科技 協助心臟血管醫學判斷更精準

巨量移動科技公司成立於2014年，專精於智慧醫療、醫療AI、醫療產品的相關技術商品化。目前，團隊所開發出的「AI數位智能心電圖工作平台」(Digital AI ECG Workflow)，解決在心電圖的檢查中，容易出現不同廠牌軟硬體規格、檔案格式不同的問題，節省醫護人員的人力需求、時間成本，增加整體的效率並建立出數位資料庫，幫助參與實證的國立陽明交通大學、雙和醫院，能夠在醫學領域的教學、學術發表應用，以及醫院在進行臨床檢查與查詢病例時，能夠更便利。此外，這項技術，也能精準定位病患的血管硬化與血管阻塞的位置，協助心臟血管科的醫師在做診斷時，有更精準的判斷；而這項產品，不僅被臺灣矽谷創業家協會評定為第一外，同時也有望在明年獲得美國FDA的認證。

巨量移動科技有限公司展攤。圖／中衛提供

大心生物科技 讓臥床病友與照護者更省力舒適

2017年成立的大心生物科技公司品牌以「人」和「心」為出發點，串連科技與生活，致力於研發兼具創新與同理心的長照輔具，提升高齡者或需要長期接受照護的病患的生活品質。

大心生物科技公司展攤。圖／中衛提供

對於需要長期臥床的病友以及照顧者來說，排遺處理一直是最大的難題，大心生物科技公司以創新科技照護模式，顛覆傳統排遺的清理方式，研發「高智能成人尿布」，讓照護者和護理人員不需定時為病友更換尿布，也有效降低患者的感染問題，幫助臥床者有更乾淨、舒適以及尊嚴的照護環境。

高智能成人尿布除了應用全自動智能感應技術，即時偵測到配當裝置的使用者排遺外，也擁有即時自動清洗烘乾，以及手動加強清洗的功能。此外，這項提供24小時全天候偵測服務的產品，也會記錄每一次排遺數據，幫助照護單位有效掌控使用者的身體狀況，而內建的空氣清淨機及蜂巢式活性碳，可以隨時優化空氣品質；智能恆溫系統，更針對不同的肌膚，恆控水溫，確保使用者抱持在舒適的狀態。

2021年Meet Taipei 創新創業嘉年華18日至20日在南港展覽館二館展出，中小企業處歡迎國人抽空參觀，一起見證這潛力的新創企業逐步翻轉世界。