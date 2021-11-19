安馳科技建構智慧建築及廠房能源數位轉型對策

提升再生能源佔比的同時，須透過智慧監控和儲能系統，達到「削峰填谷」目的

2015年聯合國氣候峰會中，195個成員國共同制訂出著名的「巴黎協定」。協定中制訂的長期目標，希望透過「綠能轉型」和對「再生能源」的投資，遏制全球暖化趨勢，但綠電昂貴且不如可調配的燃煤、核能持續。以我國來說，半導體高科技產業乃不可或缺的經濟支柱，每當突發停電事故，都勢必造成鉅額損失。為確保供電穩定、達到「削峰填谷」目的，半導體通路商安馳科技（ANStek）以Analog Devices Inc.（ADI）電力量測IC、BMS電池管理系統，及ESS智慧儲能模組為基礎，完備智慧電網和能源儲存管理系統，建構智慧建築及廠房之能源數位轉型對策。

全球暖化加劇，隨之而來的災害頻傳，減碳不僅是先進國家的責任，知名企業如蘋果及台積電、台達電等供應鏈廠商，也宣示製程零碳排，以達到2030年減碳50％、2050年碳中和目標。但綠電的昂貴價格和間歇供電特性，也讓能源轉型過程中銜接不及問題浮上台面。為兼顧環保和經濟發展，強化能源監控及儲能更顯重要。

AMI智慧電表是能源監控管理的核心關鍵。台電近年正逐步換裝AMI智慧電表，佈建完整後，不僅可即時監控分析小區域用電狀況，作為電力精確控管和調配的依據；用戶也能隨時透過手機APP，知道即時用電狀況。此外，智慧工廠可以安裝sensor，以有線╱無線方式，統計單一設備的用電狀況，找出用電量較大的「吃電怪獸」，進行維修保養，或者設備替換，徹底且有效地節省用電，降低生產成本。

在能量儲存系統（ESS）和電池管理系統（BMS）的應用上，ADI扮演的角色，在於電池芯的電壓和溫度監控。LTC681x和ADBMS681x系列晶片，以低錯誤率和獨家isoSPI技術著稱，提供與MCU完全隔離的通訊介面，蒐集電池資訊，同時管理電池狀態，即使電池有意外發生，也不會波及通訊裝置，提高系統的可靠性及安全性；系統還能針對單顆電池芯進行放電和平衡，將模組平衡到最低電芯電壓或平均電壓，延長電池壽命。

此外，ADI推出「Eagle Eye」空間人數統計系統，透過精確、即時、安全的人數計算功能，及後端數據採集和分析，除了加強和優化大樓及人員空間使用率，還能結合其他傳感器、數據分析，調整照明、空調需求，預測空氣流動、優化環境舒適度。對辦公空間來說，除降低能耗、有效使用空間，同時提高人員健康和幸福感，進而提高生產力。

安馳科技（股號：3528）成立於2000年12月，為一專業電子零組件代理商。主要代理產品線為亞德諾（Analog Device Inc.）、賽靈斯（Xilinx Inc.）等；所代理之產品均以工業應用發展為主軸，故公司成立迄今，已在工業應用領域建立代理之領先地位。且所代理產品具有少量多樣、壽命長、穩定度高、客製化高及可替代性低等特性，加上客戶仰賴高度技術支援，使安馳成為價值創造者，在競爭激烈之代理市場中，持續擁有競爭利基與獨特的未來發展性。2021台北自動化工業展（12/15~18），安馳科技將於南港展覽館一館N1014攤位整合客戶端產品，展出ADI高端智慧監控整合方案，歡迎蒞臨參觀，或上公司官網：http://www.anstek.com.tw瞭解相關產品資訊。