TPCA結合四大專業展12/21南港世貿登場

「台灣國際電子製造聯合展覽會」 完整呈現國內電子製造業生態鏈

「第22屆台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show 2021) 於12月21日至23日假台北南港展覽館一館盛大開展，今年台灣PCB 產業雖面對市場劇烈動盪但仍展現絕佳韌性，不僅掌握住通訊世代交替及國際市場驟變所產生的電子製造生態系重整契機，更結合台灣素有的電路板與電子產業鏈在全球競爭優勢逆勢成長，整體優異表現廣受國際矚目!

回顧台灣PCB業上半年的境遇堪以「失之東隅、收之桑榆」比擬，雖然受到亞洲疫情尚未趨緩、全球原物料與晶片供貨吃緊等不利因素打亂生產秩序，但卻又受惠於5G高階應用、遠距商品、半導體用載板等終端應用不斷增溫，帶動高階設備與智慧製造需求、產能不減反增，隨著諸利多拉抬下更促使PCB產業上半年整體營收創歷年新高!而隨著下半年傳統旺季及多數業者接單滿溢看來，PCB業界全年度營收續創佳績更為可期!

經各界努力防疫後，大型展會活動已逐步解封，為維持經貿活動正常舉辦，政府已研擬多項措施，讓多項大型展會於10月開始接踵舉辦。TPCA表示展覽期間將恪遵中央流行疫情中心各項管理辦法確實執行實施防疫對策，此外今年TPCA Show 持續與「台北國際電子產業科技展」、「台灣國際人工智慧暨物聯網展」、「國際光電大展暨精密光學展」共同推動四展合一，打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現國內電子製造業生態鏈，成為國際矚目最具指標性的台灣電子展覽盛會。

12月21至23日(二～四)連續三天舉辦的TPCA Show，除了已匯聚逾 600家全球電路板品牌、使用南港展覽館下層展廳1,100 個展位外，更聚焦於HPC、B5G-Edge、B5G-Infrastructure、High Power等終端應用下的HDI (高密度連接板)、HLC(高層次板)、Substrate(IC載板)、FPC(軟板)等相關製程、材料、設備..發展，同時也鏈結產業與全球關注的「淨零碳排」議題，同期舉辦的「IMPACT」-國際構裝與電路板技術研討會，更已邀集近180篇來自全球聚焦「5G+」的先進技術發表，以虛實並進方式呼應TPCA Show高階製造專業展的定位，在以展會緊貼產業脈動為展出策略下，預期此一結合「電路板」、「電子展」、「人工智慧物聯網展」、「光電展」等四大專業展聯合展出下，可望呈現推進全球關鍵技術與最完整的創新應用，讓與會者飽覽最新、最先進的電路板與上下游周邊未來趨勢。

更多活動詳情可逕覽官網： TPCA Show 2021官網http://tw.tpcashow.com/、IMPACT 論壇官網：http://www.impact.org.tw、TPCA 官方LINE 群組ID:@xdi6799j