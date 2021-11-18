衡碁ROTA-50K動平衡機　提升健身器材品質與壽命

受惠於全球運動健身風行，加上國內業者產品多樣化、品質佳，成功打進國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部，預估我國健身器材今年產值可機會突破400億元大關。為了協助健身器材廠，提升產品品質與壽命，衡碁科技推出高效率之ROTA-50K動平衡機，為產品進行平衡校正，滿足業者降低成本、提升效率之需求

根據經濟部資料統計，室內健身器材已成為體育用品業成長之主力，去年疫情爆發初期，在家運動風氣取代至健身俱樂部習慣，帶動家用跑步機、踏步機等需求大幅增加。而今年歐美疫情減緩，民眾至健身房運動頻率增加，以及在家健身需求仍因之雙重加持下，1-5月產值已飆升至229億元。

ROTA-50K動平衡機可針對不同馬達，進行批量平衡檢測。圖／業者提供

這二年新冠疫情漫延全球，造就一股運動健身風潮，這股風潮帶動健身器材需求大幅增加，國內健身器材大廠不僅擴大生產線，同時也不斷思考如何提高產能，以應付龐大訂單，衡碁科技表示，台灣的健身器材廠，擁有優異的技術生產能力，已成功在全世界建立優質品牌形象，早就跳脫以低價搶單的模式，這時需要的是精準度更高、效率更好的檢驗設備，為品質把關。

衡碁科技是平衡機的專家，應用的產業從最先進的半導體設備，到一般民生用品，只要會旋轉的東西，就會用到衡碁的平衡機。自從去年疫情爆發以來健身器材訂單爆增，衡碁科技針對這個產業推出ROTA-50K動平衡機，獲得很好的成效。ROTA-50K適用重型50KG以下轉子，符合動平衡國際標準ISO1940G1.0，主要應用於泵軸、水輪、葉輪、風扇、馬達轉子、車葉馬達、滾筒、工具機主軸等批量平衡檢測，採用伺服節能馬達驅動，具備高精度、穩定性強、反應快及效率高之特點。http://www.baltech.com.tw/

ROTA-50K量測準度高，平衡一次到位，而且具有人性化操作介面，簡單操作流程，讓使用者輕鬆快速上手。更重要的是，和以往機型相較，之前平衡校正一個馬達，至少需要10分鐘，現在不到3分鐘就能完成，是提高生產效率的最佳幫手。洽詢電話：03-5908611。