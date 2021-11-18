領導者如何引領企業低碳ESG轉型計畫

安永：從自身的產業屬性及核心能力出發

安永聯合會計師事務所長期致力於推廣國內企業永續議題，11月18日與永續發展目標聯盟共同主辦、中華獨立董事協會協辦之「全球淨零挑戰：企業領導者如何引領低碳ESG轉型計畫」論壇，邀請產學各界先進，共同探討在面對國內外的減碳趨勢下，企業領導人應如何建構低碳ESG的轉型計畫。

本場次除了從高階管理者角度出發，分享安永與企業於實踐低碳轉型過程中的實務經驗外，亦強調氣候變遷對於不同產業所帶來的風險與機會，企業可從自身的產業屬性及核心能力出發，建立適合公司型態的長期發展策略及以價值為導向的營運韌性。

永續發展目標聯盟召集人簡又新大使於致詞時表示，低碳轉型的過程中，除了仰賴政府相關的配套措施之外，於私部門方面，企業亦扮演重要的角色，其中，企業領導者該如何將永續的精神深植於企業文化，進而發揮核心能力以實踐淨零的挑戰與承諾，將成為未來形塑企業競爭力的關鍵因素。

國立臺灣大學生物環境系統工程學系童慶斌教授指出，永續發展與氣候變遷帶來挑戰，卻也為人類社會與自然環境指向更美好未來發展的契機。童慶斌強調，不論是ESG永續治理融入、氣候變遷風險評估或低碳轉型的路徑建構等，都須根基於明確與客觀的科學基礎上，透過跨領域的知識與影響價值鏈串聯，實現對於聯合國永續發展目標(SDGs)的各項承諾。

中華獨立董事協會駱秉寬理事長建議，為了營造健全永續發展ESG生態體系，企業除了需在組織架構上設立永續發展委員會之外，更應讓獨立董事充分參與委員會的治理與運作，協助審議公司對於氣候變遷願景與因應策略，以建立永續的企業文化價值。

安永聯合會計師事務所氣候變遷與永續發展服務負責人曾于哲執業會計師分享，安永已於2021年實現負碳排放的目標。曾于哲表示，為了幫助企業實踐低碳的轉型策略，安永開發出一套去碳化方法學及數位工具，可協助企業在強化ESG治理能力的同時，鑑別出氣候變遷下去碳化的風險與機會，進而擬定相對應的因應策略與發展目標，為全球永續性的發展與成長盡一份心力。

中國鋼鐵股份有限公司環境保護處吳一民處長指出，鋼鐵業雖然在生產過程會排碳，但在鋼鐵產品的使用過程可以協助社會大幅減碳，故鋼鐵產品仍是社會不可或缺的一部份，且淨零碳排目標、徵收碳費、與排碳管制等亦可視為鋼鐵業另一波的發展機會。中鋼檢視自身經營範疇，積極投入研發製造高品級電磁鋼片、風電用鋼板、汽車用高強度鋼等技術，成為企業應用低碳機會擴大事業版圖之正面案例。

中國信託金融控股股份有限公司永續辦公室高淑芬副總經理表示，面對全球積極承諾淨零排放與採取氣候行動，金融業亦面臨相對應的氣候轉型風險。身為台灣唯一加入「碳核算金融聯盟」（PCAF）的金融機構，中信金控除了實踐永續的投融資策略外，更將發展創新的商品、服務，協助促成低碳轉型，以邁向淨零排放願景。

哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文表示，2050淨零碳排已成國際共識，能源轉型是攸關企業及國家競爭力的戰略議題。作為綠能創新應用的領導者，CIP與丹麥及澳洲政府均已展開合作，積極開發Power to X、綠色氫能及能源島等專案，亦致力於將相關技術與經驗導入台灣，共同打造台灣的零碳未來。