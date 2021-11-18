第28屆臺法工業合作會議 成果豐碩

因應疫情並為維持臺法工業合作動能，臺法雙方以視訊方式舉行第28屆臺法工業合作會議（Industrial Cooperation Consultation Meeting, ICCM）。臺灣方由經濟部工業局局長呂正華帶領，於臺北時間11月17日下午4點於張榮發基金會國際會議中心，與法國企業總局局長Courbe進行視訊交流。會中就各項產業合作議題進行深入交流討論，氣氛熱絡。

呂局長表示，「臺法工業合作會議」是臺灣參與國際連結不可或缺的一環，過往遵循每年一次的機制性對話，是推動臺法產業合作最重要的平臺。

而在雙方共同努力下，臺法工業合作會議所探討的產業合作不斷提升其廣度及深度。在產業面向上，議題由紡織、核能、航空、交通議題，逐漸擴增至半導體、5G、減碳、醫療等領域；臺法企業更藉由會議平台進行交流與合作，如臺灣穩晟材料和法國Cyberstar及臺灣南瓜虛擬科技以及法國Lucid之合作案。臺法雙方均期待，透過本平臺促進臺法產業間更密切且具前瞻性的合作，並共同進軍國際市場。

臺法雙方產業合作進程除2021年上半年針對半導體、5G、以及減碳議題舉辦三場次臺法雙邊的產業交流線上座談，更值得一提的是，臺法工業合作議題的官方交流，更進一步提升層級，就近來疫情與美中貿易摩擦後，探討臺法如何繼續深化如半導體、電動車等領域之合作事宜及如何擴大雙邊投資。

今（2021）年與去（2020）年受限於疫情，雙方雖無法廣邀業者參與實體會議，但均認同以視訊會議交流雙方產業政策及提出未來合作藍圖，以維持雙方合作交流動能。本次會議首先由呂局長說明我國最新的產業政策，面對疫情及國際供應鏈發展趨勢，臺灣除短期內快速加強疫苗接種、提供各項振興紓困方案，以及協助企業調整布局，以緩解COVID-19疫情對臺灣經濟之衝擊之外，更重要的是在「5+2產業創新計畫」的基礎上，發展「六大核心戰略產業」，以強化臺灣既有產業的基礎優勢，透過強化與國際間的鏈結與合作，讓臺灣成為未來全球經濟與新技術發展的關鍵力量。而回顧臺法產業合作成果可發現，法國在智慧生活、物聯網、醫療、循環經濟、減碳等領域，均逐漸成為臺灣重要合作夥伴之一，臺法未來亦可在此等合作基礎上持續開拓更多元的合作領域。

法國方面則由法國企業總局局長Courbe說明法國最新的產業政策，其除分享法國在疫後經濟復甦情況外，並說明近來在歐盟復甦基金架構下，法國的振興計畫。依據Courbe局長說明，法國振興計畫將著重於生態、數位轉型、提升產業競爭力、以及均衡地方與社會發展等面向。此外，Courbe局長強調，為改變法國在戰略產業對外國過於依賴的現況，法國將加強其在醫療器材、電子零組件的供應鏈，強化法國經濟發展韌性，並重建關鍵產業的經濟與科技自主權。

會議第二部分則由雙方局長交流回顧臺法產業合作進展，並對近來國際間因疫情影響而產生的供應鏈調整進行探討，尤其針對雙方關切的半導體、減碳、5G、離岸風電、電動車等議題進行討論，並就元宇宙、浮動式太陽能版、以及新創業者的創新技術合作等新興議題交換意見，另雙方規劃於明（2022）年針對CBAM、電子、減碳、以及電動車電池交換系統等領域先舉辦交流座談會，為下一屆的臺法工業合作會議預先奠定基礎。透過雙方持續技術交流與產業合作，將有利於臺法在前瞻技術及企業創新應用的進一步轉型與發展。

會議最後，雙方局長跨海相互致贈禮品，並期盼在疫情過後，臺法工業合作會議能恢復以往交流機制，在現有穩固的合作基礎下做更深入的交流。