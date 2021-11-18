安捷投入普通航空業發展 首架新款飛機P2012安抵台灣

臺灣天際出現新面孔，普通航空產業再添生力軍﹗安捷飛航訓練中心正式宣告跨足普通航空業，引進首架全新機種P2012，16日終於義大利順利飛抵國門桃園機場，預計17日抵達台東機場後，正式加入安捷航空機隊。安捷預告，新的一年即將來臨，安捷會有全新發展，將陸續提供臺灣絕無僅有的體驗服務，可望為臺灣觀光旅遊市場注入一劑強心針。

以飛行訓練、培育民航機師起家的安捷飛航訓練中心，今（110）年3月甫獲交通部核准成立安捷航空籌備處，立即啟動五階段審查。隨著新機抵台，審查即將進入到第四階段，可望110年底至明(111)年初完成審查作業，正式展開營運。

P2012安全降落台東機場。圖／安捷飛航訓練中心提供

在台翔航太大力支持下，安捷此次引進義大利飛機製造商Tecnam生產的最新款機種P2012，造價約新台幣1.1億。該款機型通過歐盟航空安全總署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）認證，是近年來全球最新款的雙發動機種之一，近兩年訂單逾2百架次，其中美國海角航空（Cape Air）更直接下訂百架，安捷航空則是亞洲地區第一位買主。

P2012在原始設計上，保留極大彈性，可用於商務往返及空中遊覽等多重用途，特別能夠滿足安捷航空後續的經營需求。安捷航空正式營運後，將率先在臺東推出空中遊覽項目，目前規劃縱谷、海岸及離島三條航線，提供遊客前所未有的全新視角，俯瞰東臺灣的壯麗景觀。

「臺灣民航產業早已發展成熟，普通航空業仍大有可為，及具多元發展的潛力，安捷未來會嘗試多角化的經營方式，擴大普通航空產業的市場需求。」安捷航空董事長高健祐表示：「從創立航校，再到接下來的空中遊覽，安捷一直都是扮演著開創者的角色，不斷為臺灣開創各種第一、唯一，未來我們還會推出更有亮點的活動，請大家拭目以待。」高健祐期待，透過一連串規劃的全新體驗活動，不僅能帶動地方觀光產業發展，還能增進臺灣能見度、吸引更多海外遊客朝聖，讓臺灣行銷至全世界。

高健祐董事長也進一步透露，安捷航空預計明(111)年中引進第2架P2012，同時評估市場整體需求及反應，持續擴大機隊規模。至於在駕駛人力方面，安捷已有充沛的飛行訓練能量，表現優秀的畢業學員，未來除了從事民航機師一途，更有普通航空的就業選擇，提供更多元、充足的就業機會，幫助更多熱愛飛行的民眾真正一圓機師夢想。