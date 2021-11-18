加工處攜手光寶、恩智浦等大廠首創「數位轉型長」課程

濟部加工出口區管理處（簡稱加工處）為提升南部科技產業園區之數位轉型競爭實力，與財團法人資訊工業策進會(簡稱資策會)合作首創「數位轉型長&數位轉型顧問課程」，且邀集光寶、恩智浦等區內大廠參與課程，於16日辦理結業典禮暨成果展示活動。

加工處副處長劉繼傳於致詞時表示，此次顧問課程不僅重視廠商學員間合作交流，更全力促成南部製造業數位轉型典範成果。圖／加工處提供

加工處副處長劉繼傳表示，本次顧問課程邀集南部製造業及資服業廠商一起參與，從共識凝聚課程、供需媒合會互動、實證評選會交流、轉型典範企業參訪等模式，延伸至製造業場域的POC(Proof of Concept)概念驗證，未來更將逐步擴散進行POS(Proof of Service)服務驗證，深度完整地建構在地數位轉型示範案例，期望為南部帶來實質商機擴散與人才能量的加乘效益。

資策會地方創生服務處洪毓祥處長致詞。圖／加工處提供

今(110)年度課程從策略藍圖規劃至場域實證導入，建構可擴散性示範案例，如：光寶與愛吠的狗，以AVMR模擬仿真技術，建立一套科技製造業的人才培育模式，提升產能效率及加速人員的學習曲線；恩智浦與HTC，以5G專網打造AGV智能巡檢，能即時傳輸進行影像辨識，提供第一線人員快速應變處理﹔凡事康與如峰數位，以濾芯精準研發與AI智慧管理資訊系統，利用生產條件搭配濾芯材料物性之資料庫，可依客戶特殊需求，短時間智慧判斷及建議最佳生產條件及配方；菘鐿與建佳，以數位化刀具壽命管理及品質優化系統，結合振動感測及刀具磨耗AI分析等模組，驗證刀具磨耗與品質優化相關可行性；聚和與薈智創新，以產線製程可視化與AI品質預測管理，強化設備聯網與異常監控診斷，協助工程師快速診斷造成缺陷樣型的原因，迅速排除以提升良率。

加工處為滿足逐年溢增的數位科技需求，與資策會創生處合作於高雄軟體科技園區建置數位轉型共創基地及5G XR O-RAN實驗場，配合南部新興科技企業在服務產業發展與數位轉型相關活動需求增加，免費提供企業與園區內廠商共同合作申請基地空間或研發測試運用，更積極擴建高雄軟體園區二期，讓更多企業投資進駐，帶領產業與人才南向，擴大南部數位科技產業聚落規模，形塑製造產業數位轉型氛圍。