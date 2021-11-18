珍藏台灣冠軍精品咖啡豆 發行NFT推台灣農金國際化

奧丁丁攜手《台灣咖啡研究室》、《鄒築園》首發台灣咖啡NFT

稀有物品收藏有更科技的方法，不必在拍賣會場漫天喊價，透過區塊鏈技術發行NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），即能收藏到稀有性商品。奧丁丁集團攜手《台灣咖啡研究室》、《鄒築園》推出台灣首發咖啡NFT—典藏臺灣精品咖啡國際競標 Lot 13 鐵比卡（Typica），宣布迎接台灣咖啡文藝復興元年，齊力推廣台灣精品咖啡。

NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）堪稱今年全球最熱門區塊鏈應用，迄今藝術、音樂、影視、遊戲、時尚等多元產業紛推NFT產品，引爆交易收藏浪潮。台灣近十年興起精品咖啡熱潮，近兩年國內咖啡商機更高達700億，國人均咖啡消費量排行亞洲第三，僅次於日本、韓國。看準黑金商機，典藏台灣精品咖啡國際競標（Taiwan PCA）Lot 13 鐵比卡（Typica），NFT內容除涵蓋限量255公斤得獎精品咖啡豆，更授權專屬設計圖像著作財產權予買家收藏與延伸商業應用。

台灣精品咖啡古老鐵比卡化身永恆

提及規劃全台首發咖啡NFT緣由，《台灣咖啡研究室》計畫主持人暨Taiwan PCA國家初選的主任評審林哲豪表示：「在2021典藏台灣精品咖啡國際競標（Taiwan PCA）中，台灣創下卓越成績，當中台灣咖啡國家隊之一的《鄒築園》更是特別值得關注，《鄒築園》所生產的咖啡非常高品質，為評鑑常勝軍，莊園負責人方政倫更被譽為阿里山咖啡王子，今年在競標中不僅提供單一批次最大量咖啡豆，Lot 13 Typica 更獲Taiwan PCA國際評審認證，杯測分數85.48分—風味帶甜橙、李子、青梅與杏仁香氣，酸質厚實溫和、口感飽滿，甜感似砂糖，乾淨度佳。由於品質、量體俱佳，因此決定將這批255公斤精品豆結合NFT形式推廣販售給國內業者。」

林哲豪描述：「談到咖啡香氣與口感，如同談論美酒、米其林、香水等各式高級飲食商品，味覺、嗅覺始終是稍縱即逝，因此我們希望透過NFT，將咖啡的源頭、品質與風味敘述記錄下來，如同我們杯測師的角色，為這些咖啡留下永存紀錄，創造更多價值，如此一來就算幾年過後，人們仍然可以透過區塊鏈去翻閱、去回溯曾經有這麼一支美好的咖啡出現在世上、出現在台灣，希望透過NFT，以及進而衍生出的藝術創作，將咖啡原先稍縱即逝的味嗅覺永恆留存，讓未來更多人一起參與其中，做個見證。」

深耕咖啡產業二十餘年的《鄒築園》創辦人方政倫分享，台灣首發咖啡NFT為鐵比卡別具意義，「鐵比卡為阿拉比卡（Arabica）旗下品種，是人類定義中第一個咖啡品種，也是從台灣日治時期商業栽植留傳至今，台灣最早、最古老的咖啡品種，具歷史意義，以鐵比卡作為台灣第一個咖啡NFT代表，我們一致認為恰到好處，鐵比卡同時也是鄒築園最老與起步的品種，更是莊園內亮點品種之一。」

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱(左)、鄒築園創辦人方政倫(中)、台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪(右)共同推動台灣咖啡NFT發行。圖／奧丁丁提供

奧丁丁集團商務長王剛和表示：「台灣首發精品咖啡NFT－255公斤 Lot 13 Typica 為單一批次販售，我們希望以這批獲獎且別具意義的精品豆，吸引咖啡業者及通路業者採購，接力推廣台灣優質精品咖啡，透過NFT，我們將台灣精品咖啡於Taiwan PCA創下的佳績忠實紀錄留存，期望透過這個形式將台灣咖啡的品牌、風味口感與評鑑數據代代流傳，傳遞給海內外咖啡迷認識，為台灣精品咖啡發聲，為台灣咖啡盡一份心力。」台灣迎咖啡文藝復興元年 科技為精緻農業助力 「這時間發布台灣首發咖啡NFT特別有意義，今年對台灣咖啡來說是個重要的一年，堪稱台灣咖啡文藝復興元年、台灣精品咖啡元年。」林哲豪敘述，台灣種植咖啡歷史約莫百年，最早源自日治時期，「今年開始，台灣咖啡種植量正式超越日本時期高峰，產量逾1,000公頃，不只如此，如今是臺灣人為自己種咖啡，而非殖民商業生產，加上近年無數咖啡評鑑證實台灣精品咖啡為高品質—今年在Taiwan PCA中台灣第一名精品咖啡甚至賣到一公斤三萬元，這在全世界都是驚人的，如今台灣精品咖啡是我們端出去給其他人，也會覺得備感榮耀、與有榮焉的高品質。」

方政倫表示：「台灣咖啡要推向國際，一定要走出一個特殊的角度，台灣是個科技島國，其實咖啡可以用科技的方式栽種、推廣行銷到全世界。國外咖啡農多半看天吃飯，被干擾的因素多，台灣相對而言走精緻科技管理，像是我們多年來持續優化田間管理，甚至土壤元素管理，在有限的咖啡園面積中創造高效益。咖啡非常重風味與品質，而品質跟後製處理、田間管理、倉儲狀況有很大關係，而台灣農業技術相對其他國家先進，這是台灣咖啡其中一大優勢。」

「當然目前來說風味一定是品種，為什麼Geisha（藝伎）這麼火紅，因為它風味非常獨特，市場辨識度高。這幾年我們持續在做品種選拔，現在園子裡大概有兩三百株在做單株杯測，我要從這些咖啡裡找到風味特殊的品種，就像當年翡翠莊園找到Geisha，我鄒築園要找到那顆我們可以命名的咖啡—頂尖等級，品種超越Geisha。台灣農業與品種改良技術先進，我相信絕對可以做出一支有風味、有品質、抗病蟲害、抗逆境的品種。」方政倫接著說：「這支品種將代表鄒族、代表台灣、代表這片土地，翻轉國外咖啡農往往是社會底層的處境，我希望未來這個品種能成為族群與土地的驕傲，進一步推廣到全世界。」

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：「NFT是區塊鏈產業發展到一個程度所誕生的特殊產品，起初為數位藝術品，後來逐漸增加現實生活中的藝術品、實物轉化為NFT銷售，引發全球浪潮。很榮幸這次能與熱愛這片土地的咖啡界專家合作，透過平台為生產者、創作者串聯消費者，這是我們一路走來的初衷，透過區塊鏈、透過NFT，持續為創作者與生產者發聲，讓更多優質產品被世界看到，對我們來說非常有意義，希望未來持續能透過科技，為產業與市場創造正向循環。」