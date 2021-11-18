永光化學雲端展館及環保塗料高峰論壇 18日隆重登場

永光化學致力於環境永續發展，為我國第一家建置環境會計、台灣第一家取得ISO 14001環境管理系統認證的企業。永光化學最近新建雲端展館，於11月18-19日邀請特化產業知名專家發表精采演說。

永光化學線上論壇之一。圖／永光化學提供

長期以來，永光化學與上下游供應鏈合作，共同打造綠色供應鏈，於今年9月份榮獲台灣化學產業協會所頒發「2021循環經濟成果獎」，更於10月初榮獲行政院環保署所頒發「綠色化學應用及創新獎」。不只是在產線相關的系統優化、資源再循環、減少廢棄物，永光也持續與客戶合作，研發各式更安全無毒、更環保永續的新產品。

永光化學線上展館一景。圖／永光化學提供

永光化學向來以「讓每個客戶都能成功」為使命，持續為客戶提供高品質染料產品，並做好化學品安全管理，不僅陸續獲得GOTS、Bluesign、ZDHC等多項第三方及品牌商認證，符合「Free PCA dyes」等當今染料最新趨勢，且是台灣第一家正式加入ZDHC(有害化學物質零排放)基金會的染料公司，積極協助客戶與全球接軌，共同努力提升世界競爭力。

近兩年，世界局勢劇烈變動，包括：疫情一再復發、中國能耗雙控、原物料價格飆漲、供應鏈不穩定等，對整個化學產業將會有哪些影響呢？在各國紛紛宣告要朝零碳排邁進的趨勢下，又會怎樣影響塗料產業及技術發展？該如何跟上潮流發展綠色永續產品？在日益嚴苛的極端氣候下，又該如何挑選適當的添加劑以強化產品的耐候持久性？該如何挑選正確的耐候檢測方式加速產品上市？

因應疫情影響，不舉辦實體活動，永光化學特別打造全新雲端展館暨線上論壇，讓世界各地的客戶都能跨越地理與時間限制，一同上線參加。論壇於18-19日兩天展開，特別重磅邀請產業相關知名專家共同發表精采演說，議題豐富完整，並同時於雲端展館展出各式高分子耐候強化相關產品，歡迎上下游產業一同共襄盛舉。