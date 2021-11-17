減排20%達標 東元獲永續獎四項殊榮

提前五年完成十年減排20%的目標， 表現突出

財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「2021台灣企業永續獎」今天(17日)舉行頒獎典禮，東元電機(1504)今年一舉囊括四項大獎，包括今年增設的單項永續績效類–氣候領袖獎，及社會共融獎、企業永續報告類—傳統製造業白金獎、綜合績效類—TOP 50永續企業獎。東元電機已連續七年榮獲各項殊榮，證明東元在企業永續發展，及追求永續經營表現傑出，獲得評審高度肯定。

台灣永續能源研究基金會新設的「永續環境類-氣候領袖獎」的評比，著重於企業在溫室氣體排放的測量與管理成果，以符合減少氣候變化之指標。東元電機在這個項目中，表現突出，提前五年完成十年減排20%的目標，包括東元積極建置太陽能發電等再生能源裝置，年度發電達642萬度; 馬達生產採用環保製程，藉由水性漆導入，減少排放量達近 60%，以及回收物料再使用比例達近40%。董事長邱純枝表示，完成減排20%專案後，已開始實施下一個階段「永續KPI」，包括內部碳價、再生物料及廢棄物回收佔比、氣候衝擊管理三項指標，要讓永續經營的理念深入到每一個部門及員工的日常作業之中，期望在最短時間內能夠達成「碳中和」的最終目標。

東元電機近年來持續布局包括太陽能發電廠、離岸風電陸域變電站和儲能系統、電動車動力系統等再生能源事業，2020年完成專案包括中壢廠建置 1.7MW 太陽能系統，年發電量200萬度，提前完成10%綠電建置;東元的智慧能源事業群更取得CIP彰化彰芳及西島、與海龍三座離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW的建置量，是國內廠商之冠;獲得台灣精品金質獎的T Power車用動力系統，更是少數符合DMIT的廠商。東元表示，將與世界工業趨勢同步，打造淨零碳排的永續城市，也為再生能源供應鏈生根台灣貢獻心力，實現「節能、減排、智能、自動」的公司願景。