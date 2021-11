德國經濟辦事處協助拓展台德紡織機械產業合作

德國經濟辦事處(GTO)籌備由10家活躍於紡織機械領域德商所組成的代表團線上訪台行程。此次代表團為德國聯邦經濟暨能源部推廣的「中小企業全球化」政策的一部分,並由博智顧問有限公司(德國經濟辦事處服務執行單位)與德國紡織機械協會(VDMA)及SBS Systems共同籌劃,活動期間為2021年11月15日至11月19日。代表團訪問目的是為奠定在紡織機械產業的台德商業合作基礎,並為雙邊商務關係的進一步發展做出貢獻。

此代表團行程始於由德經處所籌辦的「台德紡織機械產業會議」。此線上會議分成兩個部分,分別於11月16號及11月17號舉行。舉辦為期兩天會議旨在提供參與者更多此領域的專業知識以及有關台德紡織機械產業與合作潛能作更深入的觀點介紹。線上會議邀請德國在台協會處長Dr. Jörg Polster (許佑格博士)擔任開幕貴賓,並有超過60位與會者出席。同時也邀請紡織業拓展會秘書長黃偉基、台灣產業用紡織品協會理事長羅忠祐以及紡織產業綜合研究所協理周國村和與會者分享他們的專業知識。德經處稍後也為德商公司安排數場與台灣潛在商業夥伴的線上商務會議。

會議期間,德經處首席代表暨處長Axel Limberg(林百科)說到:「德國的紡織產業包含了大約1,200家中小型企業。而這些『隱藏的冠軍』多數都在世界市場中擔任領導的角色,提供高階機械與系統以製造出高科技及智能的紡織產品。無論是家用紡織、機械紡織,或是高科技織物,德國企業都能提供可以符合任何製造階段的『Made in Germany(德國製造)』生產裝置以及解決辦法。」

林百科亦提到德國與台灣間潛藏的龐大合作可能性: 「緊跟趨勢是保持競爭力非常必要的。替換或升級現有裝置對於製造高科技或智能紡織產品在這個數位紡織時代更是關鍵。配合德國廠商的獨家專業技術,德國與台灣企業可以完美的相輔相成,並且一同形塑出雙方未來的紡織產品。」

德國經濟辦事處認為台德雙方在高科技紡織機械、精確度、管控系統以及以及高階軟體解決方案等對於製造出環境友善的紡織原料以及實用與智能的紡織發展方面都有非常大的合作潛力。

10家與會德商為:A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG、 AUTEFA Solutions Germany GmbH、Brückner Textile Technologies GmbH & Co. KG、Erhardt+Leimer GmbH、Groz-Beckert KG、J. Kaulhausen & Sohn, Inhaber Christian Krämer e.K. 、KARL MAYER STOLL Textilmaschinenfabrik GmbH、Mayer & Cie GmbH & Co. KG、PLEVA GmbH,以及 Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG

代表團背景資訊:德國聯邦經濟暨能源部透過「中小企業全球化」政策,為各個產業的中小型德國公司拓展全球市場,提供了初步的商務代表團參訪。此次代表團參訪主要目的為活躍於紡織機械領域之德國公司,與相關之台灣公司提供平台,建立未來的合作夥伴關係。