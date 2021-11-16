精誠資訊獲人力銀行2021幸福企業「金獎」與「特別獎」雙重肯定

超過200萬上班族票選，精誠資訊蟬聯1111人力銀行票選「科技業幸福企業獎」金獎，同時獲頒特別獎，肯定精誠在疫情期間克服經營挑戰， 挺身做公益，同島一命與全台一同挺過疫情，成為穩定社會的力量。精誠也是唯一一家獲得特別獎肯定的資訊服務業。

精誠資訊人資長黃郁仁表示：「人才是企業成長的動能，我們持續提出創新多元的員工福利，今年新增『精誠寶寶快樂成長基金』，提供員工及其配偶生育獎金；舉辦線上線下體育課，鼓勵員工運用零碎時間運動；更自行開發Health up APP，提供同仁紀錄管理自身的運動與健康數據，並舉辦融合線上線下的健走競賽活動，期待所有員工都能平衡工作與生活，養成個人健康好習慣。」

精誠善用科技力經營員工健康活力，特別為同仁設計開發專屬的Health up APP，結合個人年度健檢報告資料、線上運動課程、最新健康新知等，並串聯同步Apple Watch、Garmin等多項穿戴式裝置以及Google Fit APP的運動數據，讓同仁時時透過APP了解自己的健康與運動狀況，為了增添趣味與動力，精誠也推出「台北走一圈」個人健走賽、雙塔徒步接力團體挑戰賽等，讓「運動」成為全集團的重要活動。

精誠自2020年起也為內湖總部和台中辦公室改裝升級專業級健身房與多功能球場，提供員工休閒運動場所，鼓勵員工彈性安排時間運動，藉地利之便養成運動習慣。2021年起精誠更於上班時間安排「體育課」，由專業教練帶領同仁進行肌力訓練、燃脂有氧、瑜珈伸展、TRX等運動課程，讓同仁在上班時間依自己需求，自由選擇參與合適的線上線下運動課程。「精誠盃3對3鬥牛賽」則是集團年年舉辦的大型賽事活動，另外每年也有多場紓壓、健康相關主題講座，藉此紓解員工身心壓力，提振工作與生活熱情。

精誠的員工福利政策也大幅領先業界，像是為鼓勵員工生育所設立的「精誠寶寶快樂成長基金」，提供同仁每胎最高6萬元生育補助，女性同仁或男性同仁配偶超過35歲生產者則可領到雙倍補助，雙胞胎最高則可領24萬元。此外，也調高有薪產假天數至60天，若同仁是超過35歲的高齡產婦再加碼至70天，是台灣資訊服務業首家同時提供加碼有薪假期與生育補助員工福利的企業。為了催生，精誠還贈送新婚同仁「祝你好孕」禮品，內有金鏟子，帶有希望同仁快快產子的寓意；懷孕同仁則可獲得「月亮枕」，幫助舒緩孕期不適；家有新生兒的男女性同仁皆可獲得「悶燒罐」貼心禮物。

此外，精誠也有一系列針對從國中小、高中職，一路到資訊工作者的軟體人才培育計畫，同仁可以依據自身興趣與時間選擇參加不同的志工計畫，為社會帶來正向影響力的同時，也獲得成就感，而同仁利用下班時間或假日協助志工計畫，也可依實際時數獲得志工假，鼓勵員工投入志工活動，對社會做出具體貢獻。其他員工福利措施還包含精誠員工特有的生日假，每位集團所屬員工可在生日當月任選一天以生日名義休假。高福利的企業環境讓精誠維持低流動率，也持續吸引年輕人才加入，今年截至第3季，實習轉正職比例已達三成。