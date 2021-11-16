智慧廁所感測器 改良化身智慧農業新應用

座落在科技之城新竹的創意金點科技公司是以「創意維新」為起始點之創新科技服務公司，主要商品近年來著在智慧AI、數位病理以及智慧IoT等產業之軟體的開發及技術應用，為的是以異業結合之綜效發揮各廠商的領域專業，並以新技術之開發達成大幅降低生產成本，進而驅動智慧物聯於全世界之普遍應用，達成於台灣創造IoT智慧物聯之新產業目標。

過去曾在松山機場、桃園機場利用感測器電路板偵測廁間使用情況，用小小設備創造無限可能，透過上傳雲端服務：包含廁間清潔度、衛生紙剩餘量、洗手乳剩餘量、氨氣(臭味)指數等等，用廁者手機就可以查看該廁間最新狀況，清潔服務人員，上網查看全廁間資訊，再也不用重複查看每間廁所，一目了然。

之後將智慧廁所感測器加以改良後，套用在農業、養殖業上，創造新的智慧農業養殖服務；智慧監控資訊可提供農民進行種植遠瞻性判斷，配合自動化整合系統，可將輔助感測設備串接既有之硬體（例如：光照設備、灑水器），讓管理者在遠端也能了解場域即時情況以及各項數據分析，建立更有效率的農場經營管理模式，以提升種植良率、作物產值及品質。

解決雲林某養殖業者成本問題，從百萬變五十萬至三十萬不等…創意金點讓不可能變可能，只要699$加299$智慧農業讓你帶著走!