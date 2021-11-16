綠電夯，小水力發電產官學研大串聯

12、13日「第四屆台灣小水力發電產業發展論壇」空前熱烈!

淨零碳、碳中和，帶動氣候變遷及綠電再開源議題再浮上檯面，社團法人台灣小水力綠能產業聯盟(簡稱小水盟)三月成立以來，推動小水力發電繼光電、風電之後成為最強的台灣再生能源第三棒。聯盟空前集結產官學研各界大串聯，於11月12、13日兩天假崑山科大，聯手崑山科技大學合辦「第四屆台灣小水力發電產業發展論壇」，以響應2025年再生能源佔比20%的國家能源政策目標，並助力業者進一步因應淨零碳排之全球趨勢。議程壓軸Q&A熱烈爆棚，時間由原訂16：30展延至17：20才圓滿閉幕。

主持人之一-小水盟理事長洪正中表示，目前太陽能及離岸風力比較受關注，但水力發電其實是最環保的發電方式，勝出點之一是生產過程對地球最友善。哪些環境適合發展小水力，哪些對象可以參與，成本如何，政策上有何誘因來引導等，他希望透過本屆年度論壇全方位的議題規畫，引發國家社會大眾的關注，也讓有意投入產業發展的各界知道更多小水力發電的現況、潛力與未來因應策略。並強調「全民動起來，加乘效果才大」。

空前的產官學研大串聯。圖/陳逸格攝

主持人之二-崑山科技大學校長李天祥表示，綠能發電是世界能源發展趨勢，崑山科大積極投入台灣農田水利會所推動的微水力渠道發電的研究，除了協助廠商安裝水輪機外，也自主研發設計新型水輪機及申請國內外專利。目前在花蓮有安裝示範場域持續改善中。此外，目前也正規劃設計世界第一個400kw洋流發電的標準測試中心。希望能夠扮演綠能產業發展的學界支柱，助力產業界技術提升，進而創新營運、永續發展，齊力達成國家再生電力及碳中和的總目標。

今年世界地球日蔡英文總統宣佈2050年台灣要達到淨零碳排的目標，行政院也組織工作小組，由國發會統籌各部會參與。能源局游振偉局長致詞表示，能源部門主要負責低碳或無碳能源的推動，未來會持續將再生能源極大化。「要達到淨零碳排，僅靠目前台灣推動的太陽能及風電是不夠的，一定要有第三棒，不論是小水力、地熱、海洋能，任何一項再生能源，都很期待它能持續地發展起來」。

本屆論壇開幕包括台南市副市長戴謙、能源局長游振偉、農田水利署長蔡昇甫、台電董事長楊偉甫、台水總經理李嘉榮、前台南市長蘇煥智、前立法委員陳曼麗等人都現身，綜合座談由行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝主持。各界都希望小水力發電產業能在在地茁壯，成為台灣未來重要的綠能來源。

論壇現場冠蓋雲集，精準定焦五大議題：小水力發電技術由農委會農田水利署/林國華副署長主持、小水力發電實務由崑山科技大學機械系/陳長仁系主任主持、台灣小水力發電發展潛能探討及產業鏈建立由經濟部能源局游振偉局長主持、自來水系統小水力發電現況由台灣自來水公司李嘉榮總經理擔任主持人，台灣小水力綠能產業綜合討論則由行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝主持。

第二天下半場由小水盟理事長洪正中(右)主持倡議。左為行政院能源及減碳辦公室主任蘇金勝。圖/陳逸格攝

第二天下半場由小水盟理事長洪正中主持倡議將凝聚力推上高峰。小水利聯盟對政府有五大呼籲：一、政策上考量提升小水力發電躉購費率並分級分類訂定，誘使企業界及金融業樂意投入小水力發電的發展行列。二、在行政院和經濟部成立單一小水力推動單位，加速小水力事業發展並協助解決行政障礙。三、把餅做大，修正再生能源發展條例，小水力發電的定義應納入所有可以小水力發電的潛力項目範圍。四、政府協助企業及民間團體建立台灣小水力綠能產業鏈，同時加速達成小水力設備製造國產化目標。五、鼓勵用電大戶企業，投資並與小水力產業合作推動小水力綠能產業，解決淨零碳、碳中和的國際趨勢及目標。