樂鑫開發參與高雄「青春一號店」派對市集　

網羅跨領域專業人才加入碼頭營建工程，共創海洋工程科技新里程碑

高雄市青年局舉辦「青春一號店」派對市集圓滿落幕，邀請樂鑫開發以趣味方式推廣環境教育，並展現海事工程專業，透過輕鬆易懂方式，讓民眾瞭解國家海洋建設與營建業，並藉此與跨領域年輕人互動，激盪出營建科技應用的無限想像。

今年4月勇奪經濟部中企處創業大學校計畫「學思創新獎」樂鑫開發工程負責人盧湘凱表示，感謝高雄市青年局邀請參與市集活動，雖無法在現場展出真的碼頭，但是團隊發揮創意以樂高積木蓋出縮小比例碼頭現場，凸顯該公司獨有工法及技術，成功吸引民眾目光。

樂鑫開發團隊發揮高度創意，以樂高積木蓋出縮小比例碼頭現場，凸顯該公司獨有工法及技術。圖／樂鑫開發工程提供

樂鑫開發運用友善海洋環境生態的「棧橋式碼頭營建」為主要核心技術，現場還有樂高海豚呈現出生動又活潑視覺感，都受到高詢問度，也吸引許多愛好者拍照，連高雄市青年局局長張以理都共襄盛舉，達成環境教育推廣意義。

盧湘凱表示，海事工程比例占營造業不高，民眾也很少機會看見建設現場，對於海事工程理解有限，首次有機會一窺碼頭建設過程都覺得新奇。

營建看似與消費者距離遙遠，但有不少外來語卻深植日常生活，如「南媽控」為混凝土，「阿縮比」就是建材間預留彈性縫隙，還有較有難度的歪阿縮（鋼索）、拉鎮（電鑽機）、卡哩卡哩（棘輪板手）等工程台語名詞，皆吸引民眾駐足挑戰，現場熱鬧有趣。

樂鑫開發工程以趣味方式推廣工程環境教育，工程台語吸引民眾駐足挑戰，現場熱鬧有趣。圖／樂鑫開發工程提供

樂鑫認為未來海洋工程科技發展無限，如AI視覺辨識，結合ARVR及3D圖像建築資訊模型（BIM）等，都需要跨領域人才加入，因此近年來積極培育產業人才，並攜手多所大專院校進行產學合作，如中山大學海洋科學學院演講，與高雄科大教授進行海下金屬實驗等，本次參與參與市集活動也期望能與年輕朋友進行交流，網羅更多工程科技應用精英加入樂鑫堅強陣容。