南美台商創業典範 陳林工業榮獲海外台商磐石獎

「第 30 屆國家磐石獎暨第 23 屆海外台商磐石獎」頒獎典禮於 10 日假台北君悅酒店盛大舉行，在介紹海內外 19 家得獎企業之後，蔡英文與經濟部長王美花皆致詞表達肯定及鼓勵，接著得獎企業代表一一上台，由蔡英文總統親自頒獎。

此次海外台商磐石獎得獎企業主要以日本、東南亞、美洲地區為主，其中陳林工業 ( C&L Industria De Plasticos Ltda) 位於南美巴西，堪稱來自最遙遠的國度。陳林工業生產優質的塑膠鞋品行銷全球，長期建立優良的企業形象，近年以 EVA 射出技術成功轉型先進製造，與子公司 Kemo，以無毒環保 EVA 涼拖鞋於巴西當地創造高達 60% 市佔率的亮眼成績。

除了轉型與經營有成，陳林工業亦重視員工福利、熱心公益，更積極促進巴西鄉鎮發展、致力於台巴經貿及海外僑商服務，成為南美洲創業台商之最佳典範，於激烈的海外磐石獎競爭中勝出。

陳林工業執行長楊芳昕表示：「此獎由陳聰敏創辦人所報名，但是很遺憾地，在 2020 年 COVID-19 疫情爆發時，陳創辦人不幸染疫身亡，陳林幸昭董事長強忍悲痛一肩扛起家族的事業，並在當地做更多的慈善工作，如捐贈口罩、 醫療護理鞋、成立疫苗施打站等，把對摯愛離世的不捨化做大愛，照福巴西當地的居民。巴西巴夷亞州因此感念陳聰敏創辦人，將一條公路命名為陳聰敏路。」

楊芳昕表示，陳林工業 C&L Plastico 未來將從台灣引進更多技術、設備、人才、材料，為活絡巴西與台灣經濟而努力。圖/李其芳

陳林工業 1997 年成立於巴西東北部的 Fortaleza，佔地達兩萬三千平方米。陳林工業與其子公司台灣群將科技共同走過十多年的創業路，台灣群將科技採用台灣複合性塑膠材料，以獨家研發的配方，開發熱可塑性彈性體，製造出比傳統的 EVA 射出拖鞋，更輕、富彈性、止滑、耐磨、避震，且具舒緩疲勞的效果。陳林工業 C&L Plastico 產品逐漸受到廣大消費族群的喜愛，深根巴西市場，並成功打入當地 Nike、Adidas 供應鏈。

中美關係的變化帶來全球供應鏈重組與世界各國重建對台關係的契機，陳林工業集團計畫更積極拓展海外市場，將產品行銷到全球各地。楊芳昕執行長進一步表示：「陳林工業將延續成立的初衷，從台灣引進更多技術、設備、人才、材料，為活絡台灣與巴西的經濟持續付出。未來 C&L Plastico 做為集團發展的根基，陳家的第二代潔明、未來的第三代，以及身為陳林工業中壯年世代的我，站在幸昭董事長巨人的肩膀上，將看得更遠、 飛得更高，一起為集團的永續發展而努力。」

獲得海外磐石獎的最高殊榮，陳林工業將背負更大的企業社會責任，取之於社會，用之於社會！