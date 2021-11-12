「放伴智能」相放伴、鬥陣贏，助台灣農業智慧化升級

由英富曼台灣公司與行政院農委會共同主辦的第五屆 2021「亞太區農業技術展覽暨會議」今日於南港展覽館一館圓滿閉幕，此次展會以線上加線下活動並行，並特別提供「亞太區農漁畜365商貿平台」，總計有20國、298家廠商資訊為期一年，可於線上查詢。

台灣農業近年導入許多創新技術，透過耕種自動化降低勞動量並提高生產績效，進而提升農業價值。利用自動化設備及農業解決方案，以農事生產智慧化達到節省生產成本、增加產量、提高農產品質、減少病蟲害，進而升級為智慧農業。

智慧農業主要運用物聯網的概念與技術，在既有的設備結合感測器、邊緣運算裝置和其他互聯技術，傳輸及接收所有關鍵數據。以大數據翻譯大自然的訊息、智慧優化勞力判斷，在最精確的時間和位置執行最關鍵的行動，達到節省生產成本、提高產量及品質、減少病蟲害、增加效率之目的。

放伴智能 (Daudin CO, LTD.) 母公司町洋企業擁有數十年工業產品的開發經驗，於智慧製造、工業自動化及數位轉型相關領域提供一系列解決方案與產品，創造出更簡單、快速、低成本的模式，助客戶逐步落實製造數位化、可視化及智慧化的轉型目標。

此次亞太農業技術展中，放伴智能展出多項智慧化設備及完整的智慧農業解決方案，涵蓋：自動灑水系統、土壤監測、數據採集、設備管理系統、雲端大數據分析…等，為協助台灣農業智慧化轉型，提供「智慧生產」及「數位服務」的最佳化解決方案。

放伴智能期盼透過智慧生產解決方案讓產業從傳統的勞動力導向的經營模式，轉為控管生產流程及經營導向的管理模式。並藉由數位服務隨時隨地提供數據掌握歷史農事關鍵參數，進而找出差異，邁向最佳經營模式，感受農業數位化轉型所帶來的智造優勢。