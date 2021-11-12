知識科技結盟華苓與華研 發展OMO閉環生態

興櫃公司知識科技(7551)是Google預訂的台灣合作夥伴，推出Mapsbooking地圖商家訂位與GMB商家連鎖品牌管理服務，有效提升虛擬通路與地圖經營綜效。此外，更進一步與華苓科技與華研智能合作，由華苓整合各家POS與ERP系統，讓商家得以順利透過Mapsbooking接單並融合於既有的開店營銷系統，無額外成本與資源浪費；另由華研提供LINE購物平台Ainonix，共同實現國內OMO新零售的生態閉環，此次三方合作的OMO項目預計於2022年初正式上線。

Amazon貝佐斯、阿里巴巴馬雲以及京東劉強東等國際電商平台巨頭創辦人各自在數年前相繼提出全新的OMO零售模式即將到來，並對其內涵與發展願景有各自獨特且部分趨同的看法，經過數年的科技發展與商務整合，這三家電商巨頭皆已分別實現其中一部分的OMO模式，陸續完成線下體驗店展店計畫並以物聯網及AI技術，讓來店消費者獲得美好的購物流程體驗且透過精準數據行銷，引導消費者到其線上平台(Amazon/淘寶/京東)持續消費產生黏著度，再導流至實體門店再消費，往復循環形成生態閉環。反觀國內的購物生態仍處於線上與線下各自壁壘分明的市場，在目前的電商蓬勃發展環境下，實體門店已淪為消費者現場體驗與喜好目視挑選的展示間，真正的購物行為則回到電商平台進行嚴格比價後才發生，致使線上與線下都難以真正獲利。而消費者對於無法線上購物的品類項目，例如餐廳用餐、美髮服務或需要產品諮詢的市場而言，則存在很大的數位落差與商業模式落伍的困境，數位轉型不足難以穩定經營發展，同一地點開店與關店已形成常態。此次由知識科技、華苓科技與華研智能三家公司合作的OMO項目，即是架構於數位行銷與資訊科技的核心能力上，各自發展核心業務並透過高度整合來提供一個適合台灣市場的平台模式，讓商家、消費者與平台商各自獲得價值也同時提供價值，形成飛輪效應與閉環生態，預期將可為國內消費市場開創全新的時代。

知識科技任正偉執行長指出，平台模式首重用戶流量，才能談黏著度及轉化率，而消費者身處資訊爆炸且選擇過多的數位時代，對於眾多電商網站及其APP軟體開始捨棄戰場，逐漸移往即時通訊社群平台經營流量池，更顯示發展OMO流量就要選擇對的平台，基於這個觀念，知識科技在Google Maps推出Mapsbooking服務，完成地圖商家在顧客消費流程的線上預約、候位與點餐的最後一哩路，透過這個巨大的自然流量入口，能為國內餐飲、零售、美髮美甲美容與專業服務行業帶來新顧客與新商機。任執行長也同時說明，商家透過Mapsbooking服務獲取新流量與新訂單的同時，仍需整合店家現有系統與持續優化流程才能產生商業效益，所以知識科技同時推出GMB商家連鎖品牌管理服務，高度整合Google我的商家(Google My Business, GMB)與其他線上流量平台如LINE/FB/IG等，便於商家操作數位行銷與執行日常營運管理。而在餐飲業的整合上，需進一步整合店家既有的POS或ERP系統，方能實現線上接單，線下出餐的餐飲OMO模式，故，邀請國內專精於企業電子流程平台系統及IT整公司華苓科技協助資訊串流整合，以資訊中台架構針對各家POS與ERP業者進行訂單與會員資料的API介接。華苓科技梁賓先董事長說明，企業電子流程為主的IT平台整合及協同入口是華苓長期以來的核心能力與優勢，近十年發展的物聯網平台及智慧系統更是OMO商務模式的重要核心技術，希望透過此次與知識科技的跨業深度合作，讓華苓以旗下的商務賦能工具Lale智慧服務平台為技術架構發展適合餐飲行業使用的資訊中台進而跨足到OMO市場，是國內異業強強合作的最佳範例。

華研智能鍾金峯總經理進一步說明OMO的核心精神即在於實現以「人」為核心的人人市場，強調在大眾市場完成個人化精準行銷，將是發展OMO新零售生態的成功關鍵，也就是符合既要作深更要作廣的趨勢。對此，華研智能基於LINE架構推出全新的OMO購物平台Ainonix，並透過與知識科技在Mapsbooking地圖商機的閉環整合，讓實體店家能夠同時在Google Maps與LINE官方帳號獲得巨大自然流量，並讓消費者成為商家的線下與線上的忠誠顧客。目前GMB商家連鎖品牌管理服務與Mapsbooking服務已上市，而知識科技、華苓科技與華研智能三方共同合作的OMO項目，則預計於2022年第一季正式推出。