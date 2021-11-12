穩得Q3營收創新高 前三季EPS6.75元

OTC新尖兵穩得實業(6761)以創新性EMC認證測試整合性服務，帶動線路保護元件不斷擴大應用端版圖；2021年前三季受惠於六大應用產品領域出貨全面成長，第三季營收創下歷史新高紀錄，隨著深圳實驗室即將完成認證及發證資格，以及5G、車用電子、電動腳踏車、電池模組等認證新需求湧現，將為未來營運成長挹注更多新動能。

穩得日前董事會通過110年第三季合併財務報告，合併營收500,912仟元，創下單季營收歷史新高紀錄，年增25.33％，季增4.7％，淨利48,992仟元，獲利較前一年度增長79％，稅後每股盈餘EPS2.25元，累計前三季合併營收1,418,125千元，年增29.9％，淨利146,748仟元，獲利年增幅度達116.16％，稅後每股盈餘EPS6.75元。

2021年在大環境出現諸多負面因素衝擊下，逆勢中穩得前三季仍繳出一張漂亮的成績單；穩得副總經理高旻宏指出，今年前三季營運表現符合預期，網通、安全監控、消費性電子、工業電腦、車用電子、其他等六大應用領域全面成長，以網通、安全監控、車用電子三大區塊成長最多，而新興的5G、車用電子、電動腳踏車、新能源電池系統等，更是未來主要成長來源。

穩得作為EMC、安規、無線射頻認證測試、發證及元件供應之整合服務商，營收九成來自線路保護元件，發證收入佔一成；不同於其他同業的是，穩得提供一站式服務平台，增加客戶黏著度，綁定符合客戶需求的EMC及線路保護元件產品，與客共創雙贏一起成長。

新設的深圳實驗室是今年穩得營運二位數成長的重要驅動力，延續母公司獨特的商業模式，2021年深圳實驗室開始提供除錯服務，強化了當地客戶黏著度，並正朝向完整的認證及發證實驗室邁進。將成為穩得海外第一個認證、發證機構，初期以服務工業用電腦、車用周邊及IC設計客戶為主，將立足華南，並前進華東。

穩得實驗室已建置完成符合EMC CISPER25車用模擬測試場地，可進行相關車用週邊設備測試業務，另外，也正逐步完善電動腳踏車相關安規認證測試項目，預計於2022年Q1建置完成電池模組安規完整認證測試量能。

穩得自結10月營收1.66億元，衝上歷史第三高，展望第四季營運，可望延續前三季的成長走勢，公司訂單能見度可看到2022年第一季。