立璽科技嚴守人員定期考核　給客戶最好的服務品質

員工是企業最佳的資產，優質的員工更是企業永續成長的最大動力。點膠知名業者立璽科技在人員的專業培訓上，定期加強專業能力，並執行能力考核，了解同仁的優勢，並在不足處給予協助改善，確保同仁的專業能力維持在水準之上。一切的用心就是為客戶提供最好的服務品質，讓客戶能夠放心的把點膠任務交給立璽。

「學如逆水行舟，不進則退！」立璽科技考核內容涵蓋了機械相關知識、機台檢修、各項點膠加工與客戶教育訓練演練，讓同仁在考試中了解自身的不熟之處，並適時給予輔導，讓每位客服同仁都能在各類的機台應用能力上，保持同等水平，給客戶最好的服務體驗。

立璽科技在業界獨有的一條龍點膠服務，從膠水選用到設備售後服務一應俱全，若在設備購買上有預算考量，立璽也有設備租賃服務，讓小規模生產、創業初期、實驗測試階段等客人也能夠體驗我們的設備。不用一次投入大量資金即可生產，一個月的設備產值可能是租金的數十倍，就能達到小投資大回收的最大效益。

針對有租賃設備需求的客戶，立璽也會指派專業的客服人員到廠提供教育訓練，確保客戶能獨立使用設備進行生產。在租賃過程中，立璽成立24小時的線上服務團隊，能立即隨時聯繫客戶協助處理，讓客戶買的安心，用的放心。

立璽以靈活創新的點膠解決方案，滿足客戶需求。在點膠設備租賃市場中，立璽科技更是業界中的佼佼者。身為點膠設備製造商，立璽的點膠設備都是自行生產，加上專業的服務團隊和豐富的代工經驗，在提供設備租購、租賃相關服務時，立璽無私的將各項經驗傳授給客戶，讓設備應用更靈活，在短時間內提升生產力；即使遇到臨時的租賃需求，該公司也有足夠的設備能夠提供給客人。「專業的點膠代工，就「膠」給立璽！」

立璽科技網址：https://lihsi.com，洽詢電話：（02）3234-3910。